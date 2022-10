Der „geilste Sieg“: Alle Kreisliga-Spiele auf einen Blick

Ennepe-Süd. In ausnahmslos jedem Kreisliga-Spiel ging es eng zur Sache, Sprockhövel schießt sich an die Tabellenspitze. Die Partien vom Sonntag im Überblick.

Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hatte einiges zu bieten. Zwar fielen nicht unbedingt viele Tore, dafür endete jede einzelne Partie an diesem Wochenende äußerst knapp. Die Begegnungen der heimischen Mannschaften auf einen Blick.

Das ist sonst noch los im lokalen Kreisliga-Fußball

Mit 2:1 (0:1) hat die SpVg. Linderhausen gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang gewonnen. Im ersten Durchgang gingen zunächst die Vogelsanger durch Gianluca Salvo in Führung (39.). Erst in der zweiten Hälfte drehte Linderhausen dann auf – und sorgte für die Wende in der Partie. Erst netzte Moritz Kotzur (49.) und dann Sascha Römer ein (71.). „Das war einer der geilsten Siege, weil das wohl eines der schwierigesten Auswärtsspiele der Saison war“, freute sich Linderhausens Co-Trainer Luca Schreiber.

Sascha Römer (vorne) von der SpVg. Linderhausen im Duell gegen Vogelsang in der Vorsaison. Foto: Michael Scheuermann

Einen wichtigen Sieg hat die TSG Sprockhövel II gegen den FC Wetter II eingefahren. Mit 1:0 (0:0) setzte sich die Spitzenmannschaft knapp gegen ihren Konkurrenten durch. Das entscheidende Tor schoss Simon Bukowski in der 79. Spielminute. Damit sicherte er den Sprockhövelern zum ersten Mal in dieser Saison die alleinige Tabellenführung. „Wir hätten deutlich mehr Tore machen können, aber der gegnerische Keeper hatte einen klasse Tag“, sagte TSG-Coach Christian Kalina. „Wir waren sehr dominant und ich bin zufrieden mit unserem Spiel“, freute er sich.

Reicht nicht mehr zum Ausgleich

Die nächste Niederlage kassierte dagegen der Hiddinghauser FV, ein 2:3 (0:2) setzte es gegen die TSG Herdecke. Benito Winter mit einem Doppelpack (15., 52.) sowie Florian Drevermann (30.) schossen die TSG in Führung. Spät kam Hiddinghausen dann aber dank eines Eigentores von Marvin Tauber (85.) und dem Anschluss von Timo Parthesius zurück (94.). Zum Ausgleich reichte es allerdings nicht mehr.

Ararat Gevelsberg hat bei einem 4:1 (1:1) gegen den SC Obersprockhövel III den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Einen Rückstand durch SCO-Kicker Sebastian Müller (7.) drehte der kurdische Klub noch eindrucksvoll. Khalid Amiar (42.), Ishak Aykoc (76., 85.) und Renaz Mese (87.) schlugen vierfach zu. Die entscheidenden Treffer fielen dabei alle sehr spät. Dadurch baut Ararat das Polster auf die Abstiegsplätze auf nun acht Zähler aus.

Der VfL Gennebreck und der SC Wengern teilten sich bei einem 2:2 (1:1) die Punkte. Für die Gennebrecker schossen Henry Wolkowski (16.) und Elbin Redzepovic (75.) die Tore, für Wengern trafen Hakan Dursun (43.) sowie Edin Krasniqi (47.).

