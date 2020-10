Der etwas andere Heimspieltag in Ennepetal

Die Begrüßungen fielen weniger überschwänglich aus als sonst. Vor allem die Faust-an-Faust-Geste ließ sich oft beobachten. Das große Lächeln und das Funkeln in den Augen ließ sich jedoch nicht verbergen. Am ersten Heimspieltag der TG Voerde nach der Corona-Unterbrechung erinnerten die herzliche Stimmung untereinander und das Metrum der Trommelschläge, das den Herzschlag des Voerder Fanblocks in der Halle wiedergibt, zurück an die Zeit vor Mindestabstand, Einbahnstraßensysteme & Co.

Wochenlange, akribische Vorbereitung

Die erste Herrenmannschaft der TG durfte nicht nur ihren ersten Sieg der Saison verzeichnen, sondern auch die erfolgreiche Umsetzung ihres Hygienekonzepts. Nach wochenlanger und akribischer Vorbereitung gingen die Voerder nach diesem Abend, der sie auf die erste große Probe gestellt hat, erleichtert aus der Halle. Ihr Konzept ließ sich mit der Anzahl von über 160 Besuchern gut vereinbaren, auch der Stimmung taten die Regeln rund um die Registrierung vor dem Eingang der Halle, der Maskenpflicht und des Einbahnstraßensystems keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Klutertstädter schätzten sich sehr glücklich, ihre Tore endlich wieder öffnen zu dürfen und neben dem Handball selbst, auch ihren beliebten Verkaufsservice, wenn auch in abgespeckter Form, wieder anbieten zu können. Die Fans erschienen zahlreich: Die Heimspieltage haben auch ihnen sehr gefehlt.

Ralf Bieser, einer der Hauptorganisatoren der Voerder Heimpremiere, vor dem Verkaufstresen in der Halle am Reichenbach-Gymnasium. Foto: Isabelle Rust / WP

Den Hut für die gesamte Organisation rund um das Auftaktspiel hatten Annette und Ralf Bieser auf, die sich gemeinsam mit Marlis Augustin und weiteren Helfern maßgeblich für die Umsetzung des Drumherums eingesetzt haben. Sie sind diejenigen, die an Heimspieltagen stets dafür sorgten, dass alles wuppte. Angefangen beim Zubereiten der belegten Brötchen, über das kühle Bier bis hin zum Abbau an der Halle des Reichenbach-Gymnasiums.

Im Vorhinein hat das Trio die verschiedenen Aufgaben und Posten, die die Umsetzung des Hygienekonzepts erfordert, an die verschiedenen Teams getragen, die sich selbstständig für die jeweiligen Aufgabenbereiche zur Verfügung stellten. So wurden beispielsweise Spieler der Voerder Reserve als Ordner am Halleneingang positioniert, die mit Vertreterinnen der ersten Damenmannschaft kontrollierten, dass sich alle Zuschauer entweder mittels eines QR-Codes auf dem Handy oder analog auf einer Liste zur Rückverfolgbarkeit registrierten.

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/in-ennepetal-baut-hans-peter-mueller-auf-fabian-riebeling-id230619482.html

Hinter den durchsichtigen Trennwänden des Speisen- und Getränkeverkaufs standen Jana Adelstam und Kyra Mooshofer, die sich stellvertretend für die zweite Damenmannschaft für den Posten hinterm Tresen bereiterklärt haben. Bis auch in ihrer Liga wieder der Ball fliegt, dauert es noch vier Wochen. Umso größer war die Freude, am Spieltag der Herren ganz vorne mit dabei zu sein und ihren Beitrag zur Abwicklung des Events leisten zu können. „Die Leute waren sehr aufgeregt, manche waren schon eine Dreiviertelstunde da, bevor überhaupt der Einlass gestartet ist“, berichtet Kyra Mooshofer von den Zuschauern, die sichergehen wollten, dass sie bei der limitierten Zuschaueranzahl noch Zutritt zum Spiel erhalten.

Keine Ansammlung dank Einbahnstraßensystem

Wie viele Zuschauer sich vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen wieder in die Halle begeben würden, konnte niemand abschätzen. Zur Primetime der Voerder Landesliga-Handballer gegen Volmetal II zählten die Organisatoren letztendlich um die 160 Zuschauer, das Orgateam und die Mannschaften auf der Platte, so dass sich etwa 210 Personen in und um die Halle bewegten. Vor allem in der Halbzeitpause wurde es voller in dem Verkaufsraum, der sich zwischen Halle und Eingang befindet. Mit dem Einbahnstraßensystem wurde der Fluss der Menschen, die ihren Weg an die frische Luft oder zurück in die Halle suchten, reguliert, so dass es nicht zu einer größeren Ansammlung kam.

Freude über Sieg und gelungenem Hygienekonzept

Nachdem die Voerder Jungs nach der 60. Minute dann mit einem Endstand von 31:22 vom Feld gingen und die Zuschauer langsam aus der Halle des Geschehens strömten, bilanziert Chef-Organisator Ralf Bieser seine Beobachtungen: „Heute war ein Bombentag“, sagt er. Schon Wochen zuvor haben er, seine Frau und Helfer dazu beigetragen, dass an diesem Tag alles wie am Schnürchen verlaufen sollte. Und das tat es. Auch die ausgelassene Stimmung bei der TG hätte sich einmal mehr auch an diesem Spieltag bewiesen. „Man spürte die ganze Euphorie, jeder hat sich gefreut, der hier reinkam. Die waren alle glücklich und froh, dass es wieder losgeht“, schildert Bieser die Resonanzen der Zuschauer. „Es haben sich auch alle an die Regeln gehalten“, so Jana Adelstam hinter der Verkaufstheke, als die letzten Besucher an ihr vorbei nach draußen trudeln.

Mettbrötchen vor der Halle gegessen

Sogar die verkauften Mettbrötchen wurden, gemäß der neuen Regelung, brav vor der Halle gegessen. Die Klutertstädter haben also nicht nur ihren Spielalltag zurück, sondern sind auch wieder mit ihren Fans und Angehörigen vereint. „Die Leute gehören zum eigenen Freundeskreis. Das ist ja nicht nur ein Spieltag, sondern auch gleichzeitig Freunde treffen“, sagt Kyra Mooshofer am Ende. „TG Voerde ist einfach eine Familie.“