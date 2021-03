Der erste Ironman aus Schwelm

Ein großer Moment: Horst Schlabinger vom Schwelmer SC, hier mit Frau Christa und Tochter Anja bei der Siegerehrung auf Hawaii am 14. Oktober 2000.

Schwelm. Der Schwelmer Sport trauert um Horst Schlabinger.

Der Schwelmer Sport und der darüber hinaus trauert um Horst Schlabinger, der am vergangenen Mittwoch 85-jährig verstorben ist.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Schlabinger gilt as das Schwelmer Triathlon-Urgestein. Er ist der erste Athlet aus der Kreisstadt, der beim größten und wichtigsten Triathlon-Ereignis der Welt, dem Hawaii Ironmen, teilgenommen hat. Am 14. Oktober 2000 überlief der Schwelmer die Ziellinie in 16:11,11 Stunden. Überhaupt hat der Sport für den Schwelmer einen großen Raum eingenommen. Gleich mehrfach hat er das Goldene Sportabzeichen abgelegt.

Ehrenmitglied im DLRG-Vorstand

Auch ehrenamtlich ließ sich Horst Schlabinger gerne in die Pflicht nehmen. So bei der DLRG der Ortsgruppe Schwelm, wo er zusammen mit seiner Ehefrau Christa – im Februar 2013 feierte sie ihre Goldene Hochzeit – aktiv war und zum Ehrenmitglied des Vorstandes ernannt wurde. Beim Schwelmer SC gilt Schlabinger als einer der Pioniere des Triathlon, dort wurde er vor drei Jahren für seine 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zuletzt widmete sich Horst Schlabinger dem Seniorentreff der DLRG in Schwelm.

Weitere Ehrungen erfuhr Horst Schlabinger vom Stadtsportverband Schwelm, als er zum Sportler des Jahres 2000 gekürt wurde. Bei den Ehrungen der EN-Sportler durch den Ennepe-Ruhr-Kreis war Schlabinger in der engeren Wahl zum Ehrenamtlichen des Jahres. Zusammen mit Sabine Poschmann (Schwelmer SC) belegte er den zweiten Platz hinter Peter Breer aus Breckerfeld.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +