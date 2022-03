Debakel für Ennepetal: Nach 0:5 geht der Blick nach unten

Ennepetal. Der Traum Aufstiegsrunde ist geplatzt, Gegner TuS Haltern bis auf einen Punkt ran: Beim TuS Ennepetal kommt am Sonntag alles Schlechte zusammen.

Es ging schlecht los, ging schlechter weiter und endete in einem Desaster. Der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal unterlag im heimischen Bremenstadion mit 0:5 (0:3) gegen den bisherigen Tabellenletzten TuS Haltern und kann damit auch die letzten Träumereien in Richtung Aufstiegsrunde begraben.

Das Spiel war noch keine zwei Minuten alt, da musste Marvin Weusthoff bereits hinter sich greifen. Dabei stand der Ennepetaler Schlussmann nur am Ende einer Kette unglücklicher Aktionen, denn den Freistoß hatte Verteidiger Maik Bollmann durch ein unnötiges Foulspiel verursacht. Den scharf auf den kurzen Pfosten getretenen Ball konnte Weusthoff nicht festhalten, auch im zweiten Versuch gelang es der Ennepetaler Nummer eins nicht, das Spielgerät unter Kontrolle zu bringen. Halterns Lennart Rademacher bedankte sich und schob den Ball aus einem Meter Entfernung am Boden liegenden Weusthoff vorbei ins Tor.

Ennepetals Gallus sieht nach vier Minuten Rot

Eine Szene, die sich als symptomatisch für den Auftritt der Elf von Trainer Alexander Thamm herausstellen sollte. Denn nur kurze Augenblicke nach dem frühen Gegentreffer lief Ennepetals Robin Gallus einem Halterner Spieler hinterher und stoppte diesen per Foulspiel. Schiedsrichter Tim Zahnhausen interpretierte die Szene als Notbremse und stellte Gallus nach gerade einmal vier Minuten vom Feld. Schlechter hätte der TuS gar nicht in diese richtungsweisende Partie starten können. „Wir haben bereits vor dem Spiel zwei personelle Rückschläge hinnehmen müssen, da passte der Start in die Begegnung eigentlich gut ins Bild“, stellte Trainer Alexander Thamm nach der Partie fest.

Marvin Weusthoff hängt nach einem Gegentor im Netz und schaut zu Boden. Foto: Marinko Prša

In der Folge gesellte sich dann auch noch eine krasse Fehlentscheidung des Unparteiischen beim Stand von 0:2 zu dem undankbaren Start. Im Duell um einen halbhohen Ball spielte ein Halterner Verteidiger das Spielgerät für alle erkennbar klar mit der Hand zu seinem Torhüter zurück – doch die Pfeife des Schiris blieb stumm. Auch Zahnhausens Assistent hatte das Handspiel nicht wahrgenommen.

Thamm-Elf gerät mächtig ins Schwimmen

Die Ennepetaler taumelten in den folgenden Minuten kräftig, Marvin Weusthoff beispielsweise brachte sich selbst unnötig in die Bredouille, klärte die anschließende Szenerie aber in höchster Not selbst. Beim 0:3 nach einem kurz ausgeführten Eckball wenige Minuten später war Weusthoff hingegen chancenlos – durch mehrere Spieler hindurch fand der Schuss von Halterns Kevin Lehmann ins kurze Eck (44.).

In der zweiten Halbzeit setzte sich die lange Fehlerliste der Ennepetaler fort. Immer wieder brachte sich der TuS mit unsauberen Anspielen oder unnötigen Dribblings selbst in Gefahr, die sich daraus ergebenen Chancen nutzten die Halterner konsequent zum 0:4 (52.) und 0:5 (61). Immerhin fingen sich die selbst in Unterzahl keinesfalls schlechteren Ennepetaler bis zum Schlusspfiff keinen weiteren Gegentreffer. „Das ist ein Tag zum Vergessen für uns. Wir werden uns jetzt einmal richtig kräftig schütteln und nächste Woche neu angreifen“, sagte Ennepetals Trainer Alex Thamm auf dem Weg in die Kabine. Durch die dritte Pflichtspielpleite in Serie schmilzt der Vorsprung des TuS Ennepetal auf nur noch einen Punkt vor den Halternern – kein großes Polster.