Davide Kresse kann beim VfB Schwelm endlich wieder aufblühen

Schwelms Davide Kresse (l.) nimmt den Ball an. Er kehrte am vergangenen Wochenende nach langer Verletzung auf den Platz zurück.

Schwelm. Der Mittelfeldspieler stand nach langer Verletzungszeit zum Start in die Bezirksliga wieder auf dem Platz. Was das für Trainer Jonuzi bedeutet.

Es lief die 78. Minute im Spiel des VfB Schwelm gegen den FC Herdecke-Ende. Sie bedeutete für einen Fußballer sehr viel: Schwelms Davide Kresse wurde für Gianluca Muzzi eingewechselt und kehrte nach einem dreiviertel Jahr wieder aufs Feld zurück und wirkte beim 5:3-Auftaktsieg seiner Mannschaft zum Start in die Bezirksliga-Saison mit. Sein Coach Nermin Jonuzi setzt auf ihn.

„Es war eine lange Zeit, die er überstehen musste. Er war am Sprunggelenk verletzt, es war etwas kompliziert. Er war bereits einmal operiert worden, aber es wurde nicht besser. Also gab es eine erneute Untersuchung bei einem anderen Arzt und eine zweite OP“, schildert Jonuzi die Leidensgeschichte seines Mittelfeldakteurs, der zum Stamm gehört. Er schätzt ihn sehr und hatte ihn in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder aktiv mit im Kader. Das Gelenk hält, der Spieler ist wieder voll belastbar und hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen. Daher gewährte ihm sein Trainer die ersten Minuten Spielpraxis. Und das sogar in einem so wilden Spiel. Zur Zeit von Kresses Einwechslung stand es 4:2 für den VfB, Bruder Fabio hatte vorher für Schwelm getroffen.

„Ich wollte ihm bewusst die erste Chance auf einen Einsatz geben. Er hat das Spiel direkt mit kontrolliert, gut verlagert und Ruhe am Ball ausgestrahlt“, freut sich Jonuzi, der dem 29-Jährigen bewusst Spielminuten geben wollte. „Ich habe ihm gesagt: Bleib einfach frei im Kopf und spiel deinen Fußball. Das hat super funktioniert und ihm sicher gut getan“, so Jonuzi. Für das zweite Ligaspiel gegen die Reserve der SpVg Hagen sei Davide Kresse nun sogar eine Option für die Startelf.

