David Valentin, hier bei den deutschen Meisterschaften im Vorjahr, geht in Hamburg am Ende die Kraft aus.

Leichtathletik David Valentin muss am Ende letztlich Tribut zollen

Hamburg. Nach 6 Kilometern lag das Haßlinghausener Ausdauer-Ass bei den deutschen Meisterschaften gut im Rennen – bis sich das Tempo noch einmal anzog.

Nach längeren Strecken auf der Straße ist Top-Läufer David Valentin aus Haßlinghausen bei den Deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter im sächsischen Mittweida gestartet. Dort landete er am Samstagabend im Feld der gemeinsam laufenden Männer und männlichen U23 am Ende auf Rang 21 von 24 (Platz 12 von 14 in der Männer-Hauptklasse).

25 Runden waren auf der blauen Tartanbahn zu meistern. Der heimische Athlet, der für das LT Haspa Marathon Hamburg startet, hatte sich im Vorfeld auf die Steigerung seiner Schnelligkeit konzentriert. Er lief jedoch bereits kurz nach dem Startschuss im großen Verfolgerfeld im hinteren Bereich, wo er letztlich blieb. Eine schnelle Führungsgruppe um den späteren Deutschen Meister Nils Voigt (TV Wattenscheid) drückte direkt aufs Tempo und überrunde Valentin sowie einige anderen Konkurrenten zum Ende des Rennens.

Straße oder Bahn ist Valentin egal

„Das Ergebnis liegt im Rahmen meiner aktuellen Fähigkeiten. Bis 6000 Meter war ich noch auf Kurs, danach musste ich dem Tempo Tribut zollen. Dennoch muss ich mit der Zeit zufrieden sein und mich auf die nächsten Läufe konzentrieren“, sagte Valentin. Er bedauerte, dass er beim Saisonhöhepunkt auf der Bahn keine perspektivische Zeit erreichen konnte. Sie lag am Ende bei 31:18,17 Minuten.

Er läuft übrigens auf der Bahn genauso gerne wie auf der Straße, auf der er zuletzt vermehrt unterwegs war. „Es ist aber schon ein anderes Laufgefühl“, so der Leichtathlet, der nun gerne seine Bestzeiten wieder in Angriff nehmen möchte.

