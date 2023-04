David Valentin geht Berliner Halbmarathon zu schnell an

In Berlin etwas zu schnell gestartet: Der Haßlinghauser David Valentin (M., hier beim Matjeslauf in Emden).

Hamburg. Los geht es in die Sommersaison für die Leichtathleten. David Valentin ist gleich mit einem Highlight gestartet – in der „Elite-Kategorie“

Die Uhren sind auf Sommerzeit umgestellt, so langsam verlagert sich das Geschehen in der Leichtathletik mehr und mehr unter den freien Himmel. Für David Valentin stand am vergangenen Wochenende direkt ein erster Härtetest für die Sommersaison an: Der Langstreckenläufer aus Haßlinghausen ist beim Berliner Halbmarathon gestartet. Dort überquerte er nach 1:08:58 Stunden die Ziellinie und belegte insgesamt Platz 81, in der Männer-Hauptklasse Rang 43.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Das Teilnehmerfeld hatte es in sich auf der größten Bühne in der deutschen Hauptstadt: Valentin war in der Elite-Kategorie aufgelistet. Am Ende holten sich die Kenianer Sebastian Sawe, Alex Kibet und Bravin Kiprop die Medaillen – mit jeweils einer Zeit unter einer Stunde. An der Startlinie stand der Sprockhöveler also inmitten internationaler Topläufer. Das spornte den 25-Jährigen zusätzlich an, der in dieser Saison ohnehin erneut seine persönliche Bestzeit übertreffen möchte. Das ist dem Starter des LT Haspa Marathon Hamburg auf der Halbmarathonstrecke zuletzt im Herbst 2021 gelungen, er war daher mit 1:07:24 Stunden im Starterfeld aufgeführt.

Halbmarathon in Hamburg

„Ich bin den Halbmarathon am Sonntag leider etwas zu schnell angegangen. Dadurch bin ich auf der zweiten Streckenhälfte in Probleme geraten und habe mich bis ins Ziel gekämpft“, blickt Valentin zurück. Dennoch sei er froh, angetreten zu sein. Der nächste Start ist beim Haspa Halbmarathon in Hamburg geplant, wo er am 23. April für den Lokalmatadoren antritt.

Auch interessant: Florian Oberlies: Jetzt will er auch national nach ganz vorne

„Ich schaue bislang aber noch ganz entspannt auf die Saison. Wenn es klappt, möchte ich über 5000 und 10.000 Meter sowie im Halbmarathon die Bestzeiten toppen, das würde ich mich freuen“, sagt er vor den nächsten großen Läufen. Danach wird er womöglich auch mal als Tempomacher bei einem größeren Event dabei sein. „Ich lasse nun aber erstmal alles auf mich zukommen und schaue, wie es nun nach Berlin läuft. Danach plane ich weiter“, sagt Valentin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm