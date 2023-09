Das will sich Voerde von den WM-Helden abschauen

Hamm. Der Start ging aufgrund personeller Probleme daneben, nun sieht es nicht besser aus. Doch auch Außenseiter können ja im Basketball überraschen...

Die Oberliga-Basketballer der TG Voerde leisteten am ersten Spieltag trotz eines stark angeschlagenen Kaders großen Widerstand, verloren jedoch gegen den BC Langendreer. Am Samstag um 16 Uhr geht es gegen die Zweitvertretung der TuS HammStars. Spielertrainer Lukas Erdhütter gibt im Vier-Fragen-Interview Einblicke, wie die Situation nach der Auftaktniederlage bei den Ennepetalern ist, was es braucht, um die ersten Punkte einzufahren und was die deutsche Nationalmannschaft damit zu tun hat.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Herr Erdhütter, im Moment können Sie und Trainer Martin Schrader nicht wirklich aus den Vollen schöpfen. Wie ist die personelle Lage vor dem Spiel gegen Hamm?

Lukas Erdhütter: Wir werden dezimiert dorthin fahren, auch mit einigen angeschlagenen Spielern. Der Kader ergibt sich erst am Samstagmorgen, aber definitiv ausfallen werden Niklas Lange, Lucas Falkenrath, Manuel Welp, Alex Strahl und Szarmach. Das ist schon viel Pensum, was aus der ersten Fünf nicht mit dabei ist. Dafür wird Elias Dreßler wieder spielen.

Apropos vergangene Woche: Welche Erkenntnisse kann man aus dem ersten Spieltag mit in die Partie in Hamm nehmen?

Dass wir weniger ausbrechen sollten, unser eigenes Spiel zu machen. Das heißt, sich nicht zu sehr vom Gegner anstecken zu lassen, sondern den eigenen Stiefel herunterzuspielen. Wir müssen an dem, was besprochen wird, an dem was wir umsetzen möchten, festhalten und dann kommen die Erfolgserlebnisse von selbst.

In der Oberliga ist für Voerde nichts mehr einfach

Was sind das konkret für Dinge, die auch gegen Hamm umgesetzt werden sollen?

Ein großer Faktor ist die Umstellung nach dem Aufstieg: Jeder wird enger verteidigt, jeder bekommt mehr Druck, die Pässe sind nicht so einfach. Wir wissen, dass Hamm viel über Größe kommt und intensiv spielen werden, was uns in der Regel aber sehr gelegen kommt. Hamm ist ebenfalls Aufsteiger genau wie wir, man kann am zweiten Spieltag zwar nicht von „Big Points“ sprechen, aber von einer Standortbestimmung. Wir fahren nach Hamm, um zu gewinnen.

Inwiefern gibt der WM-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft Rückenwind oder Tipps für das eigene Spiel?

Tatsächlich sind es genau die Elemente, die uns im ersten Spiel gefehlt haben: 40 Minuten total beständig Defense spielen und dann läuft die Offense auch. Egal wer da von der Bank kam, es war nie ein Bruch im Spiel. Diese Konstanz, bei der alle an einem Strang ziehen und das gemeinsame Ziel erreichen wollen, gibt uns Motivation, das auch so umzusetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm