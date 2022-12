Das macht James Smaoui beim FSV Gevelsberg zu einer Legende

Gevelsberg. Grillmeister, Tänzer, Tee-Zubereiter, Stimmungsmacher und Linienrichter – beim FSV Gevelsberg ist James Smaoui einfach nicht wegzudenken.

An einem Spieltag im Ligafußball gibt es viele Kleinigkeiten zu erledigen. Gegner und Schiedsrichter müssen in Empfang genommen, Trikots und das Wasser für die Halbzeit bereit gestellt werden – um nur ein paar Aufgaben zu nennen. Und schließlich wollen die Spieler umhegt sein und die Linienrichterfunktion ausgeübt werden. Dafür gibt es Betreuer. Beim FSV Gevelsberg sind das James Smaoui und Maik Schüler. Smaoui ist schon viele Jahre in diesem „Geschäft“ – und gilt bei den Stefansbachtalern als unverzichtbar.

„Für die Mannschaft und unser Trainerteam ist James durch seine Hilfsbereitschaft überhaupt nicht wegzudenken“, stellt Wolfgang Hamann, der Sportkoordinator des FSV, fest und fügt hinzu: „Jeder liebt ihn wegen seiner Einzigartigkeit.“ Und Henrik Behr, Kapitän der Bezirksliga-Mannschaft, erklärt: „James ist bei uns im Team eine essenzielle Figur. Zusätzlich bringt er immer eine grandiose Stimmung herein und hat selber nie schlechte Laune.“

Der „gute Geist“

Wer ist dieser Mann, der im EN-Südkreis schon bei vielen Vereinen tätig war und jetzt seit sieben Jahren der „gute Geist“ beim FSV Gevelsberg ist? Seine Wurzeln hat der heute 72-Jährige in Tunesien. Nach Deutschland ist er 1973 gekommen. Seinerzeit war die Einreise aus Nordafrika möglich, wenn man einen Arbeitsvertrag vorgelegt hat. James Bruder, der damals schon in Stuttgart arbeitete, besorgte die Papiere. Nach ein paar Jahren ist Smaoui dann nach Dortmund gewechselt und arbeitete dort bei Hoesch. 1977 ging es weiter nach Ennepetal, wo die Altenvoerder Firma Bilstein ihm Arbeit gab. Seit 2013 wohnt Smaoui in Gevelsberg.

Sportlich war der längst deutsche Staatsbürger natürlich fußballerisch aktiv. Schon während seiner Dortmunder Zeit bei einem Kreisligaverein, später dann viele Jahre bei Blau-Weiß Voerde, wo er auch noch in der Altherren-Mannschaft gekickt hat. Seine langjährige Voerder Zeit ist übrigens der Grund dafür, warum er bei Spielen gegen die Tanneneck-Elf stets die Linienrichter-Fahne an einen anderen weiterreicht.

Für ihn selber ist alles selbstverständlich

2015 dann hat James Smaoui nach Stationen bei VfL Rüggeberg, SV Büttenberg, VfB Schwelm und RSV Altenvoerde die Betreuung der Gevelsberger Mannschaft als Nachfolger von Michael „Mücke“ Rügger übernommen. Patrick Kirschhofer und Marco Reglinski hatten ihn seinerzeit dazu bewegt. „Das ist jetzt meine letzte Station“, ist er überzeugt. Auf die Frage, welche Tätigkeiten er als Betreuer genau ausübe, muss Smaoui nicht groß ausholen: „Das, was ein Betreuer eben alles macht.“ Frei nach dem Motto: Über Selbstverständlichkeiten redet man nicht.

Wolfgang Hamann, der als Übungsleiter auch schon selbst von Smaouis Betreuertätigkeit profitiert hat, präzisiert die Antwort: „Er ist der Erste in der Kabine und bereitet für den Trainingsbetrieb alles vor, er nimmt die Leibchen zum Waschen mit nach Hause, ist der beste Grillmeister und bekannt für seinen Spezial-Tee in der kalten Jahreszeit. Und wenn es um Stimmung in der Kabine geht, sind seine Tänze mit der Linienrichterfahne legendär.“

Kaum wegzudenken

Das bestätigt auch Henrik Behr: „Vor jedem Spiel versorgt er uns immer mit Bananen und Kuchen, sorgt für kühle Getränke und im Winter auch für einen warmen Tee. Er trägt die gute Laune auch in den ganzen Verein – kurzum ist er gar nicht mehr wegzudenken und gehört mittlerweile fest zum Inventar des FSV.“ Und in der Tat: Als Betreuer kümmert er sich nicht nur um die erste, sondern auch um die weiteren Gevelsberger Mannschaften.

Was den ihn zu seiner ehrenamtlichen Tätigkeit motiviert, bringt Smaoui schnell und simpel auf den Punkt: „Es macht mir einfach Spaß, ich bin gerne mit den Jungs zusammen. Das ist eine geile Truppe hier und ein gut geführter Verein.“ Offenbar gilt: Da ist zusammengekommen, was zusammengehört. Wolfgang Hamann fasst kurz und bündig zusammen: „Jeder weiß, wer James ist. Wegen seiner freundlichen und offenen Art kennt ihn jeder Spieler, Trainer oder Schiedsrichter in der Bezirksliga.“