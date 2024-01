Fitness Das lästige Fett: So verteilt es sich am ganzen Körper

Gevelsberg Endlich abnehmen und überschüssiges Fett los werden? Einfach ist das nicht, vor allem wenn einzelne Pölsterchen verschwinden sollen.

Warum schmilzt das lästige Fett nicht genau an den Stellen, an denen wir es gerne hätten? Egal wie viele Crunches, Sit-ups oder Bauchübungen wir machen, der hartnäckige Speck scheint sich hartnäckig zu weigern, dort zu verschwinden, wo wir es am wenigsten mögen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Wissenschaft hat uns hier einige interessante Einblicke geliefert. Zunächst einmal müssen wir begreifen, dass unser Körper beim Abbau von Fett weder gezielt noch gleichmäßig vorgeht. Ein effektives Fettverbrennungssystem ist eine orchestrierte Angelegenheit, gesteuert von unseren Hormonen. Ja, du hast richtig gehört – Hormone.

So lagert sich Fett bei Frauen und Männern ab

Forscher, die sich mit der komplexen Welt der Fettspeicherung beschäftigen, sind aktuell zu dem Schluss gekommen, dass unsere hormonelle Regulation darüber entscheidet, wo Fett abgebaut oder eingelagert wird. Bei Frauen neigt das Fett eher dazu, sich in der unteren Körperhälfte niederzulassen, während Männer oft mit dem hartnäckigen Bauchfett zu kämpfen haben. Hierbei zeigt sich, dass Sport allein nicht die Zauberformel ist. Die Ernährung spielt dabei die entscheidende Rolle.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Krafttraining und Ausdauersport kann dabei unterstützen. Krafttraining stärkt und formt die Muskeln, während das Ausdauertraining nicht nur gut für die allgemeine Gesundheit ist, sondern außerdem dazu beiträgt, weiter Fett zu reduzieren, indem schlichtweg einfach mehr Kalorien verbrannt werden. Doch Vorsicht: Die Idee, durch endloses Bauchmuskeltraining ausschließlich am Bauch abzunehmen, ist ein Mythos. Der Körper wählt nicht unbedingt die Stelle aus, die wir gezielt trainieren. Das Gesamtkonzept ist entscheidend.

Ein ausgewogener Ansatz bleibt vorerst die Masterlösung

Es bleibt also weiterhin ein komplexes Rätsel, wie und warum der Körper Fett an bestimmten Stellen speichert oder abbaut. Die Realität ist, dass die meisten von uns mit einem ausgewogenen Ansatz aus Ernährung und Training am besten fahren und somit nachhaltig ihren Wunschkörper erhalten können.

Jan Danowski ist ausgebildeter Fitnesstrainer und leitet das „Crossfit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Weitere Artikel seiner Kolumne „Der Profi rät“ finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm