Das hat Kositza vor der Winterpause bei der HSG II gefehlt

Gevelsberg. Daniel Kositza ist eine positive Erscheinungen beim Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede II. Sein Team befindet sich aktuell im Aufwind.

Nach zuletzt vier Partien in der Fremde darf der Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede II am Samstag um 19.15 Uhr wieder in der eigenen Halle West antreten. Dann empfängt sie den Tabellenfünften HSV Herbede zum ersten von vier Heimspielen.

Die Gevelsberger sind nach drei Punkten aus den vergangenen zwei Begegnungen im Aufwind. Ein entscheidender Faktor dafür ist die Kaderbreite, nachdem das Team in der Hinrunde viele Ausfälle verkraften musste. „Das sorgt für Konkurrenzkampf und eine hohe Qualität im Training, die sich auch in den Spielen bemerkbar macht“, spricht HSG-Spieler Daniel Kositza über den Aufwärtstrend seiner Mannschaft. „Das hat uns vor der Winterpause noch gefehlt.“

Starke Form bei Kositza

Der 26-Jährige fiel selbst einige Zeit aus, mit zuletzt acht Toren in Letmathe befindet er sich aber in starker Verfassung. Daran hat auch das stabile Mannschaftsgefüge einen wichtigen Anteil. „Ich fühle mich wohl und spüre den Rückhalt aus der Mannschaft und vom Trainer. Dieser Spirit macht sich bei allen Spielern bemerkbar und ist wichtig für unser Spiel.“ Sein Coach Marco Luciano freut sich über die positive Entwicklung von Kositza, der inzwischen von Rechtsaußen auf die Position im rechten Rückraum gerückt ist. „Daniel ist richtig gut drauf, hat einen enormen Zug zum Tor. In seiner aktuellen Verfassung ist er ungemein wichtig für uns.“

Beim ersten Duell in Herbede musste Kositza an der Seitenlinie tatenlos zusehen, wie seine HSG eine Pausenführung aus der Hand gab und mit 28:30 unterlag. Luciano bezeichnet den HSV als „schnellstes Team der Liga“, Kositza unterstreicht die Bedeutung des eigenen Rückzugverhaltens. „Herbede ist sehr schnell, aber wir können da mit unserer Energie und der richtigen Einstellung mitgehen“, ist er sich sicher. Auch hier wirkt sich der breite Kader mit vielen Wechselmöglichkeiten für Luciano positiv aus, um das Tempo über die gesamte Spieldauer hochzuhalten.

Die Gevelsberger wissen um die Klasse des Gegners, können aber aufgrund des klaren Aufwärtstrends optimistisch in das Duell mit dem HSV gehen. Luciano zeigt sich von den vorherigen Leistungen seines Teams angetan. „Spielerisch geht es klar in die richtige Richtung. Jetzt wo wir nahezu komplett sind, wächst das Team immer weiter zusammen. Deswegen freuen wir uns auf ein Heimspiel und die schwere Aufgabe gegen Herbede.“

