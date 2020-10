Das Derby der Bezirksliga fällt aus

Die Reihen lichten sich – was die Begegnungen im heimischen Fußball angeht. Corona lässt einmal mehr einige Spiele in Westfalen ausfallen. Aber: Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, FLVW, sieht keinen Anlass, Spielzeiten zu unterbrechen oder gar abzubrechen. Das ist ein Ergebnis der Video-Konferenz mit allen Kreisvorsitzenden des FLVW von Donnerstagabend (22. Oktober).

FLVW-Vize Manfred Schnieders erläuterte, dass bisher im gesamten Verband bisher etwa 25.500 Spiele stattgefunden hätten. Davon seien 439 wegen Corona ausgefallen beziehungsweise werden noch wiederholt. Demnach seien 98,2 Prozent der Begegnungen gespielt – einschließlich der des Kreises Unna, wo es derzeit ein komplettes Trainings- und Spielverbot gebe.

Ennepetal und Sprockhövel zweimal betroffen

Indes in der Oberliga sind der TuS Ennepetal und die TSG Sprockhövel betroffen. Ennepetal muss zum zweiten Mal passen. Am vergangenen Wochenende war es die Partie gegen Erndtebrück am Freitagabend, 23. Oktober, sollte es zum Liga-Favoriten RSV Meinerzhagen gehen. Weil sich gleich mehrere Spieler des Kaders der Klutertstädter möglicherweise angesteckt haben, mussten sie in Quarantäne. Zum zweiten Mal hat es auch die TSG Sprockhövel erwischt. Nach Schermbeck sollte es am Mittwoch gehen. Es wäre ein Nachholspiel gewesen. Ein TSG-Spieler musste in Quarantäne Am Sonntag fällt in Holzwickede ebenfalls die Partie aus. Jetzt hat es einen weiteren Sprockhöveler in Sachen Quarantäne erwischt. Damit fallen an diesem Spieltag der Oberliga insgesamt vier Spiele aus – nämlich noch von Schermbeck gegen Wattenscheid sowie Clarholz gegen Kaan-Marienborn.

Bestandsaufnahme der Kreisvorsitzenden

Was sich Anfang der Woche angedeutet hat, hat sich bewahrheitet: In der Fußball-Bezirksliga wird es nicht zum Derby von Spitzenreiter FSV Gevelsberg gegen den VfB Schwelm kommen. Zu viele Corona-Verdachtsfälle bei den Kreisstädtern. Der VfB-Trainer selbst, Markus Dönninghaus, wurde negativ getestet. Wie berichtet hatte Staffelleiter Michael Krauthausen bereits zu Wochenbeginn eingeschätzt, dass dies Partie nicht stattfinden werde. Nun hat er recht behalten.

Eine weitere Corona-Bestandsaufnahme in Bezug auf den heimischen Fußball gab es am Donnerstagabend (22. Oktober) mit einer Video-Konferenz auf Einladung des Fußball- und Leichtathletikverbandes, FLVW. In Vertretung für den Kreisvorsitzenden Peter Alexander (Hagen) und seinen Stellvertreter Volker Rabiega (Gevelsberg) – beide befinden sich im Urlaub – hatte Michael van Osten (Gevelsberg-Silschede) die Interessen des Fußballkreises Hagen/Ennepe-Ruhr in der Online-Schalte wahrgenommen.

Weitere Entwicklung beobachten

Die Kreisvorsitzende im FLVW – beziehungsweise deren Vertreter – kommen regelmäßig zu diesen Konferenzen seit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammen. „Wir haben die aktuelle Lage erörtert. Für die weitere Spielzeit haben wir insbesondere für unseren Bereich Hagen und Ennepe-Ruhr keine besonderen Maßnahmen ergriffen. Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten“, so Michael van Osten unmittelbar nach der Konferenz. Ein Abbruch der Saison sei noch kein Thema gewesen.