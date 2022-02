Darum warnt Wolfgang Hamann sein Team vor Neuenrade

Gevelsberg. Das Hinspiel in Neuenrade gewann der Fußball-Bezirksligist FSV Gevelsberg noch locker. Ein Selbstläufer wird das Rückspiel deswegen aber nicht.

Eine ganz andere Mannschaft als beim lockeren 4:2-Hinspielsieg erwartet der Fußball-Bezirksligist FSV Gevelsberg beim Heimspiel am kommenden Wochenende gegen den TuS Neuenrade (15 Uhr). Die Sauerländer haben sich in der Winterpause deutlich verstärkt, um den Abstieg zu verhindern. Derzeit liegen die Neuenrader sechs Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Da wird eine gute Halbzeit wie gegen Hellas/Makedonikos nicht reichen“, prognostiziert der erfahrene FSV-Trainer Wolfgang Hamann vor dem ersten Spiel in der Rückrunde.

Vor allem in der Abwehr waren die Neuenrader in der Hinserie anfällig. Mit 53 Gegentreffern in 15 Spielen stellten sie die zweitschlechteste Defensive der Liga nach dem klar abgeschlagenen Schlusslicht Sinopspor Iserlohn. Die Gevelsberger dagegen warten mit der zweitbesten Offensive auf: 50 Tore in 14 Spielen sind schon eine Hausnummer – 3,6 Tore pro Spiel schießt der FSV damit.

Für Max Schröder reicht es noch nicht ganz

Trotzdem warnt Hamann sein Team, die Aufgabe keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Schließlich winkt ja durchaus noch der zweite Tabellenplatz mit der Relegationschance für die Landesliga. Hamann kann am Sonntag im heimischen Stadion Stefansbachtal weitgehend auf denselben Kader wie beim Nachholspiel gegen Hellas/Makedonikos Hagen zurückgreifen. Das heißt aber auch, dass der für Aufbau und Torabschluss gleichermaßen wichtige Max Schröder noch fehlen wird. „Für ihn wird es noch nicht reichen“, berichtet Hamann, zudem sind mit Salvatore Bellia und Rückkehrer Nick Träptau zwei Akteure verschnupft.

