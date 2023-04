Darum sind Insekten die Proteinquelle der Zukunft

Gevelsberg. Für Menschen, die auf den Konsum von Fleisch verzichten, gleichzeitig aber Protein zu sich nehmen wollen, sind Insekten eine echte Alternative.

Insekten als Proteinquelle – für manche klingt das unappetitlich, für andere ist es die Zukunft des Essens. Während gegrillte Käfer und Heuschrecken in vielen Ländern schon Alltag sind, gibt es auch hierzulande einige wenige Insekten-Produkte in Supermärkten und Restaurants. Protein ist ein wichtiger Baustoff, um Muskelfasern im Körper zu reparieren, wiederaufzubauen und zu heilen, den Muskelaufbau zu fördern und Energie zu liefern.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Fleisch ist die reinste und vom Körper am besten verwertbare Variante, um Protein zu sich zu nehmen. Doch wenn es um den Natur- und Umweltschutz geht, verzichten viele lieber darauf. In der Tierfütterung werden essbare Insekten schon länger zur Deckung des Proteinbedarfs von Nutztieren eingesetzt. In den nächsten Jahren werden Insekten vermutlich eine große Sache, um trotzdem Proteine aufzunehmen und dennoch die Umwelt zu schonen. Die ersten Supermärkte haben schon Burgerpattys aus Insekten im Kühlregal. Die Insekten darin stammen ausschließlich aus kontrollierter Aufzucht. Man muss also keine Angst davor haben, dass man sich eine Krankheit einfängt.

Auswahl aus tausenden Geschmäckern

Und die Auswahl aus rund 2000 Speiseinsekten ist vielfältig: Mehlwürmer, Heuschrecken, Grillen und viele mehr. Es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Texturen. Außerdem haben die Krabbeltiere ähnlich viel Protein wie das Fleisch von Rind, Schwein oder Pute, gefriergetrocknet sogar einen deutlich höheren Gehalt. Der genaue Proteinanteil variiert je nach Art des Insekts. Sie enthalten nicht nur hohe Mengen an Protein, sondern auch wichtige Nährstoffe wie Eisen, Zink und Vitamin B12. Diese Nährstoffe können helfen, den Körper beim Muskelaufbau zu unterstützen und gleichzeitig allgemein gesund zu halten.

Auch interessant: Einfache Tipps gegen den Mief in der Sporttasche

Im Vergleich zu traditionellen Fleischquellen wie Rindfleisch benötigen Insekten deutlich weniger Wasser, Land und CO2-Emissionen, um zu wachsen. Dies macht sie zu einer umweltfreundlichen Proteinquelle, die du ohne schlechtes Gewissen genießen kannst. Mittlerweile ist es erlaubt, Insekten zu normalen Produkten hinzuzufügen. Dies muss natürlich ausreichend gekennzeichnet sein. Allerdings ist das Hinzufügen in der Praxis noch sehr teuer und birgt ein allergenes Risiko, weshalb die Hersteller wohl erst langsam damit anfangen werden. Es gibt außerdem immer mehr Lebensmittelläden, die Insekten online verkaufen, du musst sie also nicht mal selbst sammeln oder züchten, sondern sie können direkt aus deinem Warenkorb auf deinen Teller kommen.

Probier es doch mal!

Jan Danowski ist Fitnesstrainer und leitet das „CrossFit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Alle Beiträge aus der Kolumne gibt es im Internet gesammelt unter www.wp.de/fitnessprofi.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm