Darum müssen Männer in reinen Frauenvereinen mitorganisieren

Ennepetal/Sprockhövel Mädchen spielen schon länger in reinen weiblichen Teams. Bei Frauen wirken Männer hinter den Kulissen mit. Zwei Beispiele im EN-Kreis.

Es gibt im EN-Kreis zwei Vereine, in denen nur Frauen- oder Mädchenteams am Ball sind: FFC Ennepetal und Wilde 13 Sprockhövel. Der FFC spielt in der Kreisliga A, die Sprockhövelerinnen haben kürzlich in der B-Liga ihr 9er-Team zurückgezogen, bestehen aber weiterhin. Den Vorsitz der beiden Vereine haben mit Willi Vering (FFC) und Thomas Kiewitt (Wilde 13) jeweils Männer.

Als eher kleine Vereine sei es gar nicht so einfach, direkt für alle verantwortlichen Rollen Frauen zu finden, die selbst aus dem Fußball kommen oder eine Aufgabe mit benötigtem Hintergrundwissen übernehmen möchten. Vering, der auch die Frauenelf coacht, erklärt: „Wir haben uns bei Vereinsgründung vor 13 Jahren natürlich mit dem Gedanken beschäftigt. Prinzipiell müssen Personen eine gewisse Affinität zum Fußball haben.

Daneben kommt es auf Führungsqualität sowie Organisationstalent an und eine Einsatzbereitschaft muss gegeben sein.“ Im FFC-Vorstand hat MittelfeldspielerinAngelina Gierlichs die Finanzen im Blick, somit ist die 30-Jährige zusätzlich neben dem Feld engagiert. Eventuell ergeben sich auch Optionen mit Spielertrainerinnen. Vering denkt dabei an einige ehemalige Spielerinnen, die derzeit in anderen Vereinen kicken. Wichtig sei generell: „Über die Eltern muss ein Verein an die Spielerinnen herankommen, um sie später einbinden zu können.“

Wilde 13 Sprockhövel setzt auf direktere Kontakte

Bei der Wilden 13, dessen Kern aus Gevelsbergerinnen besteht, fungierte Christine Kampmann zuletzt als Trainerin. Sie griff sie mit ihren über 50 Jahren oft auf dem Feld ein. Sandra Pöthen, die mit zu den Vereinsgründern gehörte, ist ebenfalls in der Organisation eingebunden und unterstützte die Trainerin. Zwischenzeitlich hatte die Frauenelf in den vergangenen Jahren auch männliche Trainer, zuletzt Helge Döring.

„Es war immer sehr freundschaftlich und persönlich. Vielleicht ist es aber für männliche Trainer bei einer Frauenmannschaft schwierig einzuschätzen, wenn neue Spielerinnen mit Fußball bei uns beginnen und die Trainer selbst lange Fußball gespielt haben. Der Zugang ist etwas schwieriger im Gegensatz zu einer Frau, im besten Fall noch einer Spielertrainerin“, sagt Sandra Pöthen. Doch im Team sei es den Spielerinnen egal, ob ein Mann oder eine Frau coacht. Um neue Spielerinnen zu bekommen, sei dagegen der Kontakt über eine weibliche Person einfacher, da sie vielleicht eher Interessentinnen kennt. Darauf setzt der Verein nun.

