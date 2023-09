Kreisliga A-Kolumne Darum glaubt Voerdes Öztürk fest an den Klassenerhalt

Ennepetal. In unserer Kolumne zur Kreisliga A2 erläutert der Trainer der BW-Reserve, wieso diese Saison besser läuft als in die letzte A-Liga-Spielzeit.

Vor zwei Jahren sind wir sang- und klanglos aus der Kreisliga A abgestiegen. Jetzt sind wir wieder zurück und haben in den ersten Wochen der neuen Saison unter Beweis gestellt, dass wir in diese Liga hineingehören. Aus den ersten vier Spielen haben wir fünf Punkte geholt. Mit unserem ersten Sieg gegen Gevelsberg-Vogelsang haben wir dazu drei Punkte geholt, mit denen man im Vorfeld nicht unbedingt gerechnet hat.

Ich bin mir sicher, dass wir im Vergleich zur Abstiegssaison dieses Mal die Klasse halten werden. Der Hauptgrund ist das gute Innenleben unserer Mannschaft. Die Gemeinschaft ist bei uns das A und O. Bei uns geht viel über den Kampfgeist und den Zusammenhalt, beides ist bei uns aktuell stärker als in der Abstiegssaison. So können wir auch besser mit Niederlagen und Rückschlägen umgehen und werden davon nicht so schnell aus der Bahn geworfen.

Umbruch gelingt Voerde besonders schnell

Die Mannschaft gibt bis zur letzten Minute Gas – egal gegen wen es geht. Schließlich war es auch ein harter Weg zurück. Nach dem Abstieg hatten wir einen kompletten Umbruch, 80 Prozent der Spieler sind gegangen. Die neue Mannschaft setzt sich aus Spielern der Dritten, der eigenen A-Jugend und des RSV Altenvoerde zusammen. Wir haben versucht, als Team schnell zusammenzuwachsen und haben das sehr gut hinbekommen. Jeder läuft auf dem Feld die Meter für den Anderen mit. Und wir sind auf und neben dem Platz befreundet. Wir haben das Ruder nach dem gescheiterten Klassenerhalt um 360 Grad gewendet und werden dieses Jahr als Gemeinschaft den Ligaerhalt schaffen.

Aufgezeichnet von Lukas Brechtefeld

