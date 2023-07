Darum dauerte der Test des TuS Ennepetal nur 86 Minuten

Ennepetal. Zuschauer, Spieler und Trainer wunderten sich über den frühen Abpfiff beim Test des TuS Ennepetal. So erklärt der Schiedsrichter das frühe Ende.

Thomas Riedel schaute noch einmal ganz genau seine Uhr, als Schiedsrichter Shahin Araghi das Testspiel seines TuS Ennepetal gegen den VfB Westhofen unmittelbar nach dem Ehrentreffer der Westhofener abpfiff. Gespielt waren da lediglich 86 Minuten, vier Minuten weniger als eigentlich vorgesehen – die zwei Unterbrechungen für die wegen der enormen Temperaturen eingelegten Trinkpausen nicht dazugerechnet. Doch wieso pfiff Araghi die Partie so früh ab?

Der Unparteiische meldete sich bei dieser Zeitung. „Das Spiel wurde auf Wunsch der beiden Spielführer nach 86 Minuten beendet“, schildert Araghi. Das sei durchaus Praxis bei solchen Spielen, erläutert er weiter. Ennepetals Trainer Sebastian Westerhoff aber reagierte durchaus mit Unverständnis auf den verfrühten Abpfiff, schließlich seien er und auch Westhofens Christopher Pajdzik als Trainer nicht in die Entscheidung miteinbezogen worden.

Am Ende bleiben alle in Ennepetal trocken

Letztlich war der verfrühte Abpfiff für alle Beteiligten aber wohl doch in Ordnung. Pünktlich mit dem Spielende setzte nämlich der angesetzte Regen auf dem Kunstrasen im Bremenstadion ein. Dank Araghi konnten sich die Akteure so noch rechtzeitig ins Trockene retten. Mit dem 6:1-Sieg konnte Sebastian Westerhoff auch so leben.

