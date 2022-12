Darum blüht Deniz Akbaba beim FSV Gevelsberg so richtig auf

Gevelsberg. Gevelsbergs Akbaba ist in der Bezirksliga zu einer festen Größe geworden. Dabei hielt sein aktueller Trainer früher nicht so große Stücke auf ihn

Bei BW Voerde hatte Deniz Akbaba seinen Trainer vor einigen Jahren nicht so recht überzeugen können und saß die meiste Zeit auf der Bank. Im Juli 2022 hat sich sein Weg mit seinem damaligen Coach Lars Möske nun beim FSV Gevelsberg getreu dem alten Spruch: „Man sieht sich immer zweimal im Leben“ erneut gekreuzt. Und inzwischen lobt dieser seinen Schützling in den höchsten Tönen, wenn er sagt: „Wie der Bursche sich weiterentwickelt hat, das ist sensationell. Er ist eine feste Größe innerhalb der Mannschaft geworden, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. In der Kabine ist er ein Vorzeigespieler.“

Akbaba war nach seinen Jugendjahren beim FSV Gevelsberg 2017 zu den gerade in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegenen Voerdern gestoßen, hat sie aber schon nach anderthalb Spielzeiten in der Winterpause 2019 wieder verlassen. „Er hatte ja damals bei mir nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Da muss ich sagen, dass das jetzt rückblickend ein großer Fehler war“, zeigt sich Möske selbstkritisch. Aber Akbaba relativiert: „Damals in Voerde – das war noch eine andere Zeit, da war ich erst 18, 19 Jahre alt.“

Er spielt am liebsten im Mittelfeld

Sein Weg führte ihn deshalb zunächst von Voerde zum VfB Schwelm, wo er ab der Rückrunde 2019 regelmäßig spielte. Als sein dortiger Trainer Markus Dönninghaus allerdings seinen Posten räumte, war das für Akbaba der Anlass, gemeinsam mit sechs anderen Spielern seine Zeit am Brunnen Ende 2021 zu beenden. „Für mich war schnell klar, dass ich nicht in Schwelm bleibe, wenn Markus nicht weitermacht“, erzählt er.

Wolfgang Hamann, der in der Saison 2021/22 den FSV Gevelsberg trainierte, nahm den damals 23-jährigen Rückkehrer gerne in seiner Mannschaft auf. „Der Junge macht einen sehr guten Eindruck, er gefällt mir“, drückte sich der Coach seinerzeit noch vorsichtig aus. Doch schnell erkannte Hamann die Vielseitigkeit seines neuen Spielers, der seit seinem Wechsel ins Stefansbachtal kein Meisterschaftsspiel verpasst hat.

Deniz Akbaba war schon für alle drei heimischen Bezirksligisten aktiv: Hier dribbelt er für den VfB Schwelm an einem Voerder Gegenspieler vorbei. Foto: Michael Scheuermann

Die vielfältige Verwendbarkeit schätzt auch Lars Möske an Akbaba. Nach dem letzten Spiel des Jahres bei Hellas/Makedonikos Hagen lobte er ihn: „Da hat der Deniz abgeräumt wie wahnsinnig, das war der Hammer.“ Zuerst hatte er als Außenverteidiger Georgios Ntontos, den torgefährlichen Routinier des Gegners, abgemeldet und sich dazu immer wieder in die Offensive eingeschaltet. Im zweiten Durchgang bannte er als zweiter Sechser neben Nick Träptau den Vorwärtsdrang des Gegners.

Das Kollektiv ist wichtig

Dass er die defensive Mittelfeldposition liebt, daraus macht Akbaba keinen Hehl, aber auch auf anderen Positionen fühlt er sich wohl. „Ich bin jetzt seit einem Jahr beim FSV und habe schon jede Position gespielt bis auf Stürmer und Torwart. In Schwelm war ich jahrelang auf der Sechs wie auch schon in der Jugend. Deswegen fühle ich mich da wohl, aber habe auch kein Problem damit, wenn ich in der Innen- oder Außenverteidigung spiele“, sagt er.

Dass er jetzt bei seinem Stammverein so groß herausgekommen ist, führt Deniz Akbaba, bescheiden wie er ist, vor allem auf die Mitspieler zurück. „Ich denke einfach, dass es das Kollektiv bei uns in Gevelsberg ist, ich will mich da gar nicht hervorheben. Es ist einfach so, dass der eine den anderen mitzieht“, erklärt er. Ein wichtiger Faktor ist aber sicher auch sein Trainingseifer. „Deniz hat eine Trainingsbeteiligung von 100 Prozent und hat nur ein Spiel gefehlt und sich immer vorbildlich verhalten“, lobt Trainer Möske. Dass er kein Training verpasst, begründet Akbaba so: „Ich stehe einfach immer gerne auf dem Platz – egal, wie das Wetter ist.“

Akbaba hat große Ziele

Was er in dieser Saison mit der Mannschaft noch erreichen will? Da hat Deniz Akbaba eine klare Vorstellung: „Mein Trainer wird das nicht gern hören, aber ich habe als Spieler immer den Anspruch oben mitzuspielen. Wir haben jetzt sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Westhofen, da ist es kein Unding, sie einzuholen, weil wir in der Rückrunde auch immer stärker sind als in der Hinrunde.“

Außerdem kämen die beiden derzeit führenden Teams ja auch noch ins Stefansbachtal. „Von daher ist immer noch alles möglich. Sobald wir einmal in den Lauf kommen, glaube ich, dass gewisse Automatismen funktionieren werden.“ Deniz Akbaba möchte dann seinen Teil dazu beitragen, dass der FSV Gevelsberg eine weitere gute Saison in der Fußball-Bezirksliga spielt.