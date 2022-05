Darum bleiben Luciano und Drucks Reserve-Trainer bei der HSG

Gevelsberg. Egal ob Abstieg oder Klassenerhalt: Das Trainer-Duo beim Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede II bleibt. Und das aus gutem Grund.

Die Zweitvertretung der HSG Gevelsberg/Silschede, die aktuell in der Landesliga um den Klassenerhalt kämpft, wird auch in der kommenden Spielzeit von Trainer Marco Luciano und seinem Co-Trainer Robin Drucks betreut. Luciano geht bereits ins dritte Jahr auf der Bank der Gevelsberger, Drucks in sein zweites Jahr. „Die beiden machen einfach einen tollen Job, deswegen sind wir extrem froh, sie auch in Zukunft bei uns zu haben“, freut sich Vorstandsmitglied Joshua Schnabel.

Die Gespräche liefen seit längerer Zeit und verliefen immer offen und auf Augenhöhe, wie beide Seiten betonten. „Die sportliche Entwicklung unter Marco und Robin spricht für sich. Die Zusammenarbeit mit den beiden ist eng, das Feedback aus der Mannschaft sehr positiv. Für uns gab es nie Zweifel an dieser Konstellation“, äußert Schnabel seine Wertschätzung. Ähnliche Töne schlägt auch HSG-Manager Christof Stippel an. „Marco und Robin passen mit ihrer positiven Art perfekt bei uns rein. Der Mannschaft wird es gut tun weiter mit den beiden zu arbeiten“, sagt Stippel über die Verlängerung mit den beiden Trainern.

Luciano voll des Lobes für Drucks

Auch das Trainerduo selbst zeigt sich angetan von der Möglichkeit, den gemeinsamen Weg in Gevelsberg fortzusetzen. Luciano blickt auf eine lange Spielerkarriere bei der HSG zurück und fühlt sich seit jeher wohl. „Das ist mein Heimatverein, es macht mir eine Menge Spaß mit der Mannschaft.“ Gleichzeitig lobt er seinen Co-Trainer, der ihm einige Last abnimmt und ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist. „Die Rückendeckung von Robin ist immer da, genau wie vom Vorstand. Meine Familie trägt diese Entscheidung mit, deswegen freue ich mich, weiter bei der HSG bleiben zu können.“

Drucks ist ebenfalls ein Urgestein im Gevelsberger Handball, hat in seiner Zeit viele Freundschaften geknüpft und genießt die Atmosphäre innerhalb des Vereins. „Zu allererst macht es Spaß hier zu sein. Die Jungs ziehen gut mit, die aktuelle Saison in der Landesliga ist sehr spannend und mein Verhältnis zu Marco super.“ In den verbleibenden Spielen liegt der Fokus darauf, ein weiteres Jahr in der Landesliga zu sichern, um in der kommenden Saison das nächste Kapitel der Gevelsberger Erfolgsstory zu schreiben.

