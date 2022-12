CVJM Gevelsberg kann den Positivtrend bestätigen

Sechs Treffer für Gevelsberg: Jonas Ellinghaus (am Ball).

Gevelsberg. Die Kreisliga-Handballer von CVJM Gevelsberg fahren gegen Wetter den vierten Saisonsieg ein. Das nimmt man sich für den Jahresabschluss vor.

Kreisligist CVJM Gevelsberg feierte in eigener Halle mit dem 30:23 (16:7) gegen die HSG Wetter/Grundschöttel den vierten Saisonerfolg. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Leciejewska dominierte die Partie in den ersten 30 Minuten und bestätigte den positiven Trend der vergangenen Wochen. „Die Umstellungen wirken, die Jungs haben das sehr gut gemacht“, lobte Leciejewska sein Team.

Erst nach dem 8:3 (12.) durch Jonas Ellinghaus nahm die HSG ihre erste Auszeit, am Spielverlauf änderte diese allerdings nichts. Die Gevelsberger standen sicher in der Deckung und hielten das Tempo im Umschaltspiel konsequent hoch. Einmal mehr war es eine Leistung des Kollektivs, die am Ende für den Gevelsberger Erfolg sorgte. „Durch die Bank haben alle zum Erfolg beigetragen. Es ist schön zu sehen, wie geschlossen wir auftreten“, freute sich Leciejewska. Nach dem komfortablen Vorsprung zur Pause verwalteten sein Team das Ergebnis ohne größere Probleme. Im Laufe der Partie kam die HSG nämlich nie näher als auf sechs Treffer heran.

Auf einem guten Weg

Durch den nie gefährdeten Erfolg zogen die Gevelsberger in der Tabelle nach Punkten mit der zweitplatzierten HSG ECD Hagen gleich. „Wir sind auf einem guten Weg und werden versuchen, uns gut in die Winterpause zu verabschieden“, blickte Leciejewska bereits auf die abschließende Partie bei der punktgleichen HSG Herdecke/Ende II, welche am kommenden Samstag stattfindet.

CVJM: Zankl – Lorkowski (9), Ellinghaus (6/1), Fiedler (6/1), Lindemann (3), Benner (2), Leciejewska (2), Gießmann (1), Spöttle (1), Gazalka, Rüggeberg.

