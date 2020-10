Corona: Zweite Zwangspause für Linderhausen

Ennepe-Süd. Vergangene Woche in Ennepetal, diesmal daheim gegen Silschede – die SpVg Linderhausen muss zum zweiten Mal in Folge eine Zwangspause einlegen.

Die Begegnung der SpVg Linderhausen gegen den FC Silschede an diesem Sonntag fällt aus. Der Grund: Zwei Spieler des FC hatten Kontakt mit einem Corona-Verdächtigen. Der dritte Spielausfall der Fußball-Kreisliga A2 in dieser Saison ist eine Vorsichtsmaßnahme. FCS-Trainer Abdullah Akbaba: „Unsere Alt-Herren haben gegen den FSV Gevelsberg gespielt. Bei den Gevelsbergern gab es einen Corona-Fall. Weil zwei Spieler meiner Mannschaft bei unseren Alt-Herren mitspielen, haben wir gebeten, das Meisterschaftsspiel ausfallen zu lassen.“

Für den Gegner der Silscheder ist die abgesagte Begegnung die zweite in Folge. Schon in der vergangenen Woche fand das Spiel der SpVg Linderhausen nicht statt. In der Vorwoche fiel die Begegnung gegen die Reserve des TuS Ennepetal aus, weil es im Ennepetaler Umfeld positive Corona-Ergebnisse gab.

Rhythmus geht verloren

„Unser ganzer Rhythmus ist weg. Wir können ja auch nicht kurzfristig Freundschaftsspiele organisieren. Die anderen Teams sind in der Meisterschaft“, so Uwe Molzahn, der Linderhausener Co-Trainer. Die spielfreien Wochen überbrückt der A-Ligist aktuell nur mit dem normalen Training. „Ich weiß nicht, wie es nächste Woche aussieht. Aber die Spielausfälle sind schlecht für uns, weil wir die Partien unter der Woche nachholen müssen. Das ist nicht so angenehm wie am Wochenende. Außerdem sieht die Tabelle nicht schön für uns aus, wenn wir weniger Spiele gemacht haben“, so Molzahn.

Während die Nachholtermine für die ausgefallenen Begegnungen von Ennepetal II gegen Linderhausen sowie Linderhausen gegen Silschede noch nicht festgelegt sind, haben RW Rüggeberg und TSG Sprockhövel II ihr ausgefallenes Duell bereits nachgeholt – es endete 1:1.