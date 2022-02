Corona wirbelt das Kreisliga-Wochenende in EN durcheinander

Im Silscheder Waldstadion und am Gevelsberger Hundeicken bleiben an diesem Wochenende die Tore hochgeklappt.

Ennepe-Süd. Corona sorgt an diesem Wochenende für die ersten Kreisliga-Absagen. Rüggeberg, Wetter II und Silschede warten weiter auf ihr erstes Pflichtspiel.

Nachdem zum Jahresauftakt vor einer Woche nur eine Begegnung der Kreisliga A2 aufgrund des schlechten Wetters abgesagt wurde, greift zum Auftakt der Rückrunde nun die Pandemie in den Wettbewerb ein. Zwei Spiele wurden kurzfristig wegen Corona-Infektionen abgesagt.

Dabei handelt es sich zum einen um das Aufeinandertreffen zwischen Ararat Gevelsberg und RW Rüggeberg. „Wir haben auch die ganze Woche nicht trainiert als Vorsichtsmaßnahme“, berichtet RWR-Coach Daniel Frölich, in dessen Truppe einige positive Corona-Fälle vorliegen. Die andere abgesagte Begegnung ist die zwischen dem FC Silschede und FC Wetter II. Dort grassiert das Virus bei der Wetteraner Reserve. „Die Absage ist sehr ärgerlich, weil wir gut vorbereitet waren. Am wichtigsten ist aber, dass wir vorsichtig sind und die Spieler von unserem Gegner wieder gesund werden“, sagt FCS-Coach Thomas Schumacher. Wann die Partien nachgeholt werden sollen, steht noch nicht fest. Und während die meisten Teams nun am Wochenende ihr zweites Pflichtspiel in diesem Jahr absolvieren werden, müssen Rüggeberg, Wetter II sowie Silschede weiter auf ihren ersten Auftritt in diesem Jahr warten.

