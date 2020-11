Corona: Getrübtes Stimmungsbild bei der TG Voerde

Wie sich das Leben ohne Handball anfühlt, bekommen die Mannschaften der TG Voerde in diesen Tagen erneut zu spüren. Nach dem Lockdown im März, mit dem der Spiel- und Trainingsbetrieb lahmgelegt wurde, kommen die alten Gefühle mit dem „Lockdown light“ wieder hoch – ein Dé­jà-vu. Nachdem die erste Herrenmannschaft noch vor einem Monat zum Landesliga-Saisonauftakt ihren ersten Heimspieltag austragen und sich sowohl die Spieler als auch die Fans so langsam wieder an die Heimspiel-Atmosphäre gewöhnten, ist nun wieder alles still am Reichenbach-Gymnasium.

Von den Handballern und ihren Zuschauern, den Trommelschlägen und dem Jubel fehlt derzeit jede Spur. Auch die Bezirksliga-Damen legten, wie die Herren, mit zwei Siegen einen vielsprechenden Auftakt hin. Für die Voerder Reserven, die wieder in den Kreisligen an den Start gegangen wären, sowie die dritte Herrenmannschaft, die als Team aus jungen und älteren Spielern ihre zweite gemeinsame Saison angehen würde, kam es nicht mal zur ersten Partie. An diesem Wochenende wäre es für sie soweit gewesen, doch ihr Saisonauftakt ist erst einmal auf den Dezember verschoben – wenn es denn dabei bleibt.

„Light“ trifft Landesligist mit aller Härte

Trotz des hinzugefügten Attributs „light“ trifft der zweite Lockdown die Handballer wieder mit aller Härte. Verständnisvoll fügen sie sich den beschlossenen Maßnahmen, doch auch an ihnen geht die erneute Zwangspause nicht spurlos vorbei. „Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir sind super gestartet mit zwei Siegen und sind super in Form“, so Kapitän Fabian Riebeling, der trotz aller Enttäuschung Verständnis für die angeordneten Maßnahmen zeigt. Schließlich seien mehrere hundert Menschen bei den Heimspielen in der Halle und es wäre unverzeihlich, „wenn sich einer bei uns anstecken würde.“ Und weiter sagt er: „Wir hatten schon zwei Wochen nicht mehr trainiert, allein schon, weil wir viele Menschen in unserem Umfeld haben, die älter sind.“ Dabei verweist Riebeling auch auf Trainer Hans-Peter Müller, der auch nicht mehr der jüngste sei. „Deshalb haben wir gesagt, dass wir das erst einmal abwarten. Wir trainieren weiterhin dreimal die Woche individuell. Wir hoffen, dass es dann im neuen Jahr, vielleicht auch schon im Dezember, wieder weitergehen kann.“

Vor Lockdown kein Training mehr

Wehmut und Verständnis – so bezeichnet Pia Herberg, Spielerin der Bezirksliga-Damen und Social-Media-Beauftragte der TGV, die Gefühlslage in ihrer Mannschaft. Die TGV-Damen waren vorausschauend: „Wir hatten uns vor zwei Wochen geschlossen dazu entschieden, den Trainingsbetrieb erst einmal für zwei Wochen einzustellen“, sagt Herberg. „Wir sind vorsichtig und möchten natürlich nicht dazu beitragen, dass das Infektionsgeschehen weiter so schlimm verläuft. Trotzdem ist die Unterbrechung nach dem gelungenen Saisonstart jetzt für alle Spielerinnen und auch für unseren Trainer Christian Hohmann ein besonderer Knackpunkt. Das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, sich einfach selbst fit zu halten, die Kontakte zu minimieren und die Hygienevorschriften so gut es geht einzuhalten.“

Literweise Schweiß für Saisonstart investiert

Die TGV-Reserve hätte jetzt den Saisonstart gehabt, muss aber ebenfalls in die Zwangspause, ohne um Meisterschaftspunkte in der laufenden Kreisliga-Saison gespielt zu haben – wie übrigens noch keine der elf Mannschaften wie HSG Gevelsberg-Silschede III und RE Schwelm II. Getrübte Stimmung und das Verständnis für den Lockdown hat Trainer Marvin Bieser innerhalb der Mannschaft ausgemacht. „Mir tun meine Jungs einfach nur leid, die seit Monaten literweise Schweiß und unfassbar viel Zeit in die Vorbereitung investiert haben und ihr Erlerntes jetzt nicht auf die Platte bringen können“, so Bieser. „Der fitteste Zustand der Jungs ist leider genau auf den November gelegt, weil dann die Saison starten sollte. Jetzt müssen sich die Jungs im individuellen Einzeltraining fit halten.“

Jana Adelstam (r.; hier mit Kyra Mooshofer) berichtet über die getrübte Stimmung bei den TGV-Damen II. Foto: Isabelle Rust / Archiv

Siebe Monate kein Handball – dann weitere Zwangspause

In der Kreisliga spielt die Damen-Reserve – eigentlich. Aber auch hier haben die Handballerinnen noch keinen Eingriff in das Meisterschaftsgeschehen – wie die weitere Konkurrenz um HSG Gevelsberg-Silschede II, HC Ennepetal und RE Schwelm. „Wir finden es sehr schade und hatten uns darauf gefreut, nach über sieben Monaten spielfreier Zeit endlich unsere Saison anfangen zu dürfen“, so Rückraumspielerin Jana Adelstam. „Wir haben uns im Training auch richtig gesteigert. Bei unserem letzten Training war die Stimmung sehr getrübt, weil wir ja wussten, dass wir wieder nicht zusammen trainieren dürfen.“ Adelstam betont, wie gerne die Spielerinnen der TGV-Reserve etwas zusammen machen – eben auch Training und Spiel. „Wir halten uns jetzt weiterhin fit, drinnen oder draußen, was jetzt nur leider schwieriger wird, weil es immer kühler und nasser wird und auch früher dunkel ist“, so Jana Adelstam in der Hoffnung, „dass wir im Dezember wieder durchstarten können.“

Hoffen auf Saisonstart im Dezember

Kurz vor dem Start in die Saison der 2. Kreisklasse die Zwangspause – das war für die dritte TGV-Mannschaft enttäuschend. „Gerade nach der langen Pause haben wir uns alle auf den Saisonstart gefreut“, sagt Lars Eisenberg, Spieler der Dritten, aber auch Sportlicher Leiter der Handball-Abteilung. „Aber natürlich haben wir auch Verständnis, dass die Gesundheit aller vorgeht. Für die im Dezember hoffentlich startende Saison haben wir nur zwei Ziele: Spaß haben und gesund bleiben. Die Meisten von uns sind schon so lange im Geschäft und haben so viel erlebt, dass uns nichts aus der Bahn wirft – auch keine Corona-Pandemie.“