Corona: Derby Schwelm gegen Gevelsberg verschoben

Schwelm/Gevelsberg. Am 1. November sollte es zum ersten Höhepunkt der Handball-Verbandsliga kommen. Doch Corona stoppt das Derby.

Die für den 1. November angesetzte Begegnung der Handball-Verbandsliga zwischen der RE Schwelm und der HSG Gevelsberg-Silschede muss verschoben werden. Der voraussichtliche Nachholtermin ist der 10. Januar des kommenden Jahres. Grund für die Verlegung ist ein positiver Covid-19-Fall innerhalb des Schwelmer Teams.

„Wir haben uns zusammengesetzt und uns entschieden, dass es sinnvoller ist, das Spiel zu verschieben“, berichtet der stellvertretende Abteilungsleiter der RE, Dustin Otto. Schwelmer und Gevelsberger waren sich einig, dass die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten vorgeht. „Wir haben uns mit den Verantwortlichen in Schwelm ausgetauscht und ihrem Wunsch nach einer Verlegung sofort entsprochen“, so der Manager der HSG, Christof Stippel. Bereits vor der Herbstpause kam es in der Verbandsliga zu Spielabsagen.

Das Derby zwischen RE und HSG, die beide mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind, wäre es das erste große Highlight der neuen Saison geworden. „Natürlich sind wir riesig enttäuscht. Auf so ein Spiel fiebert man hin“, beschreibt Otto die Gemütslage in Schwelm. „Aber es ist die einzig sinnvolle Entscheidung, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Ähnlich bewertet Stippel die neue Situation. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes, die Mannschaft und der ganze Verein haben sich extrem auf das Spiel gefreut. Aber zur Zeit haben andere Dinge Priorität. Wir hoffen, dass der Schwelmer Spieler schnell wieder gesund wird und freuen uns auf das Spiel im Januar.“