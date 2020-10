Corona: Arbeitgeber verbieten Schwelmer das Fußball spielen

„Wir hätten gerne das Derby gegen Schwelm gespielt und unseren guten Fluss genutzt. Aber die Gesundheit geht vor.“ So kommentiert Uwe Jöns, Trainer des FSV Gevelsberg, Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, die Corona-bedingte Absetzung des für Sonntag geplanten Spiels. Auch die Tatsache, dass jetzt wohl ein anderes Team von der Gelbrot-Sperre des nominell einzigen Schwelmer Torwarts Lars Bartsch profitieren wird, ärgert Jöns nicht wirklich. „Das ist mir schon recht. Schwelm darf sich auch in Ruhe auskurieren – dann bekommen wir auch ein gutes Derby in dem wir uns sportlich anständig messen können.“

Unverständnis über den Verband

Mit Schwelms Trainer Markus Dönninghaus steht der FSV-Coach in engem Kontakt. Kein Wunder, haben beide doch in den 1990er Jahren gemeinsam beim ASV Wuppertal gespielt. Und Dönninghaus verhehlt sein Unverständnis über die Entscheidung des Verbandes nicht, mehr oder weniger „business as usual“ zu propagieren. „In der Öffentlichkeit dürfen sich nur fünf Personen aus einer Familie und maximal zwei Familien treffen, aber wir sollen weiter Fußball spielen, obwohl sich Kontakte in der Kabine gar nicht vermeiden lassen. Und das auch ohne Maske, denn die Spieler wollen da ja zum Beispiel auch etwas trinken“, sagt Dönninghaus. „Bei aller bisherigen Vorsicht wollen wir hier noch mal nachschärfen.“

Kündigung in Corona-Quarantäne

Sein Team hätte im Übrigen auch ohne Quarantäne am Sonntag gar nicht antreten können, denn neben inzwischen vier positiv getesteten Spielern gehören seinem ohnehin knappen Kader auch vier Akteure an, denen ihre Arbeitgeber, allesamt Kleinbetriebe mit wenigen Mitarbeitern, das Fußballspielen verboten haben. „Sie wollen und können nicht riskieren, dass sie wegen Quarantäne ausfallen“, berichtet der VfB-Coach. „Und dafür habe ich volles Verständnis, denn da steht dann auch das Unternehmen auf dem Spiel.“

Einen seiner Spieler hat es sogar voll erwischt. Dem jungen Mann, der namentlich nicht genannt werden soll, wurde wegen der Corona-Quarantäne sogar gekündigt. Er befand sich noch in der Probezeit.

Bisher kein Corona-Fall im Stefansbachtal

Am FSV Gevelsberg ist die Corona-Pandemie bislang vorbei gegangen. „Zum Glück“, sagt Jöns am Freitagvormittag, „wir haben keinen Corona-Fall, auch keinen Verdachtsfall, weder in der ersten noch in der zweiten Mannschaft.“ Allerdings haben die Gevelsberger ihre Hygieneregeln freiwillig noch einmal verschärft. „Wir kommen schon umgezogen zum Training, haben die Kabine gar nicht aufgesucht und halten uns auch von anderen Mannschaften fern“, berichtet der FSV-Coach. So soll das Risiko minimiert werden. Jöns: „Wir tun alles, um verschont zu bleiben. Aber eine Garantie dafür gibt es leider nicht.“

Das „Corona-Alternativprogramm“ für Sonntag lautet in Gevelsberg Regeneration. Schon die Woche über haben die Stefansbachtaler „regenerativ trainiert“, wie es der Trainer formuliert. Ein Testspiel als Derby-Ersatz wird es nicht geben. Statt dessen will sich Uwe Jöns zwei der noch kommenden Gegner in der Partie zwischen TSK Hohenlimburg und SSV Kalthof ansehen.

Deilinghofen kommt am 8. November

Da Gevelsberg auch am nächsten Spieltag spielfrei ist, soll das Training in der kommenden Woche langsam hochgefahren werden. Immerhin wartet dann am 8. November in Deilinghofen ein echter Knüller auf die Bachtaler. Es geht um nicht weniger als die Tabellenführung. „Wenn wir denn überhaupt dort spielen dürfen“, schränkt Jöns ein und hat die Unwägbarkeiten der Pandemie dabei im Blick.

Bleibt die Frage, wann das Derby nachgeholt wird. Dass dies schon am Donnerstag (25. Oktober) oder dem darauf folgenden Samstag (31. Oktober) der Fall sein wird, glaubt der FSV-Coach nicht: „Ich glaube nicht, dass Schwelm dann schon wieder spielen darf und ich möchte auch ungern am Donnerstag spielen und drei Tage später nach Deilinghofen fahren. Das ist nicht zielführend.“ In der Woche darauf, um den Martinstag herum, steht die dritte Kreispokalrunde, die erste mit Beteiligung der überkreislich spielenden Teams, auf dem Spielplan, so dass das Derby wohl erst im Laufe des November zur Austragung kommen wird.

Hassan Boulakhrif trifft für Hennen

Das erste wegen Corona abgesetzte Spiel in der Bezirksliga, Gruppe 6, ist inzwischen nachgeholt worden. Dabei fuhr der TuS Ennepe gegen den SC Hennen mit 2:1 (0:0) seinen ersten Saisonsieg ein. Der Ex-Gevelsberger Hassan Boulakhrif hatte für die Hennener Führung gesorgt. Die gleichfalls abgesetzte Partie zwischen FC Hellas/Makedonikos und SSV Hagen wurde für den 31. Oktober neu angesetzt.