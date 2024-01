Container-Cup: Acht Teams spielen um vier Masters-Tickets

Schwelms Nermin Jonuzi schießt bei der bisher letzten Auflage auf das Tor der SpVg. Linderhausen. Beide Teams sind in diesem Jahr wieder in Gevelsberg mit dabei.

Gevelsberg Nach drei Jahren Pause kehrt das Hallenfußballturnier des FSV Gevelsberg zurück. Teilnehmerfeld bei Herren und Altherren geschrumpft.

Robert Jost macht kein großes Geheimnis daraus, dass er sich gerne mehr Mannschaften bei der neunten Auflage des Container-Wiegand-Cups seines FSV Gevelsberg gewünscht hätte. Nach drei Jahren coronabedingter Unterbrechung feiert das Hallenfußballturnier in der Halle West am kommenden Wochenende seine Rückkehr – nur eben in einem kleineren Rahmen als vor der ungewollten Pause.

Acht statt wie 2020 noch zwölf Mannschaften spielen am Samstag um die Nachfolge des Hiddinghauser FV, der sich letztmals den Titel sichern konnte. „Wir haben schon länger überlegt, ob sich das Turnier lohnt“, sagt Jost, der federführend in der Organisation des Turniers ist. Monatelang mussten er und seine Mitstreiter den eingeladenen Vereinen hinterherlaufen, immer wieder kassierte das Organisationsteam Absagen. „Viele Vereine wollen wegen des hohen Verletzungsrisikos nicht in der Halle spielen“, schildert Jost den meistgenannten Grund für die Nicht-Teilnahme am Hallenfußballturnier. Ähnlich wie beim Herren-Turnier ist auch das Teilnehmerfeld bei den Altherren, die bereits am Freitagabend spielen werden, um zwei Mannschaften geschrumpft.

Insgesamt 16 Teams in Gevelsberg am Start

Ein bisschen Verwunderung über die vielen Absagen herrscht schon vor. „Bei anderen Turnieren treten die Mannschaften dann ja an“, sagt Robert Jost. Trotz allem hat es der FSV Gevelsberg geschafft, insgesamt 16 Mannschaften für die beiden Turniere zusammenzubekommen. „Wir lassen uns jetzt einfach überraschen, wie es wird“, so Jost, der sich wie der Rest des Orga-Teams auf ein sehr zeitintensives Wochenende in der Sporthalle vorbereitet.

Die Teilnehmer in Gevelsberg Altherren (Beginn Freitag, 17 Uhr) Gruppe A: RW Rüggeberg, TSG Herdecke, FSV Gevelsberg, SuS Volmarstein. Gruppe B: FC SW Silschede, SC Obersprockhövel, FSV Gevelsberg II, SpVg. Linderhausen Herren (Beginn, Samstag, 11 Uhr) Gruppe A: FC SW Silschede, FSV Gevelsberg, SpVg. Linderhausen, Vatanspor Gevelsberg. Gruppe B: SV Büttenberg, RW Rüggeberg, FSV Gevelsberg II, VfB Schwelm.

Klar ist, dass es bei beiden Turnieren einen neuen Sieger geben wird. Wie bei den Herren mit dem Hiddinghauser FV ist auch bei den Altherren mit dem SSV Hagen der aktuelle Titelträger dieses Mal nicht in Gevelsberg am Start. Die vier Halbfinalisten des Herren-Turniers sichern sich einen Platz für das Hallenmasters des Fußballkreises Hagen/Ennepe-Ruhr am kommenden Wochenende. Dann treffen sich die 20 qualifizierten Teams in der Hagener Ischelandhalle.

