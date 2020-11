Christian Thun auf Klitschkos Spuren

Der „Hurricane“ ist in Deutschland gelandet. Im sechsten Kampf der sechste Sieg: Christian Thun, Kampfname „The Hurricane“, hat sein Deutschland-Debüt erfolgreich, wenn auch glanzlos bestritten. Gegen den erst kurz zuvor als endgültigen Gegner benannten Bosnier Mirko Tintor gewann der Ennepetaler Profiboxer in Hamburg in der vierten von zehn angesetzten Runden durch Technischen K.o. Damit holte er den ersten Titel in seiner Karriere: den IBO Continental Champion.

Aber es war ein Kampf, völlig anders als die fünf Kämpfe, die er zuvor absolviert hatte. „Es war auch alles irgendwie komisch“, berichtet Thun, der sich schon am Sonntagfrüh um 7 Uhr nach dem Kampf zurück in seine Wahl- und Trainingsheimat Miami auf den Weg gemacht hatte. Wir erreichten ihn am Sonntagabend am Gepäckband auf dem Airport von Miami. „Ich sollte erst gegen einen zwei Meter großen Linksausleger boxen, dann gegen einen kleinen Linksausleger. Dann war es plötzlich ein Rechtsausleger, was nun ganz was anderes ist“, berichtet der 28-Jährige.

Zwar hatte Thun seinen rund 135 Kilogramm schweren Gegner – bild.de charakterisiert den 33-Jährigen als „Fleischkloß“ – in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Mal am Boden, aber boxerisch fehlte ihm gegen diesen häufig klammernden und oft wühlenden Gegner doch einiges an Erfahrung. „Der Gegner war schon ein bisschen speziell“, charakterisierte er den Bosnier, der mit einer Bilanz von 15 Siegen (davon acht durch K.o), 4 Niederlagen und einem Remis in den Ring gestiegen war.

Der ganz offensichtlich übergewichtige Bosnier war in der Nahdistanz mit schnellen Schwingern nicht ungefährlich. Da zeigte sich Thun auf den Beinen und im Oberkörper zu unbeweglich und nutzte zu wenig seine Reichweitenvorteile. Gut war hingegen, dass er Tintor mit Treffern auf den Oberkörper so sehr zermürbte, dass dieser es vorzog, zur vierten Runde nicht mehr anzutreten. Offiziell nannte er eine Bizepsverletzung als Grund für die Aufgabe.

Sparring mit Anthony Joshua

Thun urteilte nach dem Kampf selbstkritisch: „Ich habe nicht allzu gut geboxt. Ich weiß, dass ich viel, viel besser boxen kann und das werde ich in meinem nächsten Kampf auch zeigen.“

Entschuldigend fügte er hinzu: „Außerdem war ich für sechs Wochen ohne Trainer und hatte im Sparring mit Weltmeister Anthony Joshua ja auch einen Linksausleger. So ein Sparring ist eben auch nicht die beste Vorbereitung für den eigenen Kampf, weil man nicht im Mittelpunkt steht.“

Fans fehlen Thun in der Halle

Überhaupt lief es für den Ennepetaler Profi irgendwie komisch, zumindest ungewohnt. Vor allem fehlten ihm in der leeren Sporthalle, dem Universum Gym am Hamburger Fischereihafen, die Fans. Dann startete auch seine Einlaufmusik erst gar nicht – und dann die falsche. „Das hat mich aus dem Rhythmus gebracht, und die Energie der Leute habe ich ganz doll vermisst. Da fehlt einfach die Showstimmung – und die brauche ich“, erklärt Thun.

Probleme gab es auch in der unmittelbaren Vorbereitung. Die Art und Weise, wie Thuns Hände in der Kabine getapt worden waren, fand nicht die Zustimmung des zuständigen Boxverbandes IBO, so dass sie neu gewickelt werden mussten – und das alles Minuten vor dem Kampf. „So habe ich erst drei Minuten vorher meine Handschuhe anziehen können und konnte mich dadurch nicht wirklich gut warm machen“, berichtet Thun, nimmt es aber gelassen: „So etwas passiert halt jedem Kämpfer mal. Positiv ist, dass wir es trotzdem geschafft und gemeistert haben – und das Positive sehe ich da in allererster Linie und nehme es mit. Gewonnen, gute Erfahrungen gemacht – das ist es was am Ende zählt.“

Titelverteidigung schon im Dezember

Er sei dankbar, dass er überhaupt habe kämpfen dürfen, sagte Thun nach dem Fight. Und Kämpfe benötigt der Ennepetaler dringend. Das stellte auch Promoter Ismail Özen-Otto, Schwiegersohn von Versandhauskönig Michael Otto, fest. Dann könnte „The Hurricane“ auch sein Ziel erreichen, das er schon zu Beginn seiner Profikarriere 2017 so formuliert hat: „Ich will die großen Boxkämpfe zurück in die deutschen Wohnzimmer bringen, dahin, wo sie hingehören.“

Seinen frisch gewonnenen IBO-Titel wird der Ennepetaler derweil schon im Dezember verteidigen müssen. Als Termin ist der 12. oder der 19. Dezember vorgesehen. Der Austragungsort des Kampfes steht noch nicht fest. Entweder soll in Thuns Wahlheimat Miami gekämpft werden oder wieder in Hamburg. Fest steht für den Profiboxer nur: Für die Verteidigung seines Titels will er besser gerüstet sein als noch im Kampf am vergangenen Wochenende. „Diesmal mit meinem Trainer in der Ecke und einer Tippi-toppi-Vorbereitung – genauso wie für meinen vorletzten Kampf gegen Jason Bergman.“