BW Voerde trotz den Sorgen – weil genug Offensive fit ist

Ennepetal. Ohne viele Leistungsträger startet Fußball-Bezirksligist BW Voerde am Sonntag in das neue Jahr – und sucht deswegen die Flucht nach vorne.

Mit einem 4:2-Sieg beim SV Deilinghofen/Sundwig hatte Fußball-Bezirksligist FC Blau-Weiß Voerde einen gelungenen Saisonstart im August 2022 perfekt gemacht. Von einer Wiederholung kann BW-Trainer Emrah Özüsaglam im morgigen Rückspiel am Tanneneck (Anstoß 15 Uhr) scheinbar nur träumen. Sein Team ist diesmal eher Außenseiter. Das Verletzungspech hat voll zugeschlagen, so dass allein aus dem Kader des Hinspiels sechs Akteure nicht dabei sein können, darunter auch Alexander Hillenberg, der beim Voerder 4:2-Sieg seinerzeit einmal getroffen und den Elfmeter herausgeholt hatte, den Nico Hryn zum 1:0 verwandelte.

Doch Özüsaglam wäre nicht Özüsaglam, wenn er sich davon beeindrucken ließe. Trotz allem geht der BW-Coach positiv in die Partie, von der noch nicht feststeht, ob sie auf Natur- oder Kunstrasen stattfinden wird. „Wir werden unsere Offensivkraft auf den Platz bringen. Marc Kiewitt ist da, Nico Hryn auch, und Jannis Pflügerist nach seiner langwierigen Verletzung wieder topfit. Defensiv allerdings werden wir etwas umbauen müssen.“ Hier bietet sich der erfahrene Tobias Schipnik an, der ein halbes Jahr privat verhindert war, und, so hofft der Coach, am Sonntag auflaufen kann.

Umstrukturierung beim Gegner

Die Sauerländer haben seit dem Hinspiel das Gesicht ihrer Mannschaft und auch die sportliche Führung deutlich verändert. Vor dem zwölften Spieltag und dem überraschenden Weggang von Trainer Ercan Linke zum benachbarten Landesligisten Borussia Dröschede auf Platz elf liegend, zogen die Verantwortlichen die Reißleine und installieren eine komplett neue sportliche Leitung. Gianluca Fiore, früherer Coach der SF Hüingsen, der nach zweijähriger Pause wieder ins Trainergeschäft eingestiegen ist, hat Linke als Cheftrainer abgelöst. Mit Ralf Kerßenfischer ist der frühere sportliche Leiter in sein Amt zurückgekehrt, das bis zu diesem Zeitpunkt in Personalunion ebenfalls von Linke ausgeübt worden war. Der sportliche Erfolg ist allerdings in den fünf restlichen Spielen vor der Winterpause trotz der vielen Veränderungen ausgeblieben. Die Folge: Deilinghofen rutschte auf Abstiegsplatz 13.

Hier hat sich vor allem der Wechsel von Torjäger Salvatore Militano zum direkten Konkurrenten SF Hüingsen definitiv negativ ausgewirkt. Dieser hatte in der vergangenen Spielzeit 21 Treffer für die Deilinghofener erzielt, auch aktuell führt er die Torjägerliste mit 22 Toren und großem Vorsprung an.

Konkurrenzkampf anheizen

In der Winterpause haben die Sauerländer auch einige Veränderungen im Kader vorgenommen – vor allem, um den lahmenden Konkurrenzkampf anzuheizen. Saher Sadi Haji, Botan Memer, Issam Chaoui und Lokman Kalkan haben den Verein verlassen. Neu hinzugekommen sind für die Defensive Dünder Camak, der aus Fröndenberg Hohenheide gekommen ist und Ervin Kalac, der vorher bei Menden Türk spielte.

Für das Mittelfeld und den Angriff wurden drei weitere Spieler verpflichtet. Emir Uygun und Edison Maliqi liefen beide vorher für den SC Hennen auf. Furkan Sular kommt von der SG Hemer zum SV. Darüber hinaus hat sich mit Jan Veit ebenfalls ein weiterer Torhüter den Deilinghofenern angeschlossen. Er stand vorher für den SV Hohenlimburg 10 zwischen den Pfosten. „Damit haben wir jetzt zum einen die nötige Kadertiefe und zum anderen junge, entwicklungsfähige Spieler in der Mannschaft“, sagt Trainer Fiore zu der neuen Kaderkonstellation der Deilinghofener.

Im Pokal-Nachholspiel beim noch zwei Ränge schlechter platzierten Ligarivalen ASSV Letmathe am vergangenen Sonntag klappte es allerdings noch nicht so wirklich. Deilinghofen unterlag mit 1:2.

Powerfußball gewünscht

„Ich bin guter Dinge, wir haben einen guten Matchplan und wollen die ersten drei Punkte im ersten Heimspiel der Rückrunde einfahren.“ Soweit es möglich ist, will Özüsaglam weiterhin den „Powerfußball“ spielen lassen, den die Mannschaft in vielen Partien der ersten Serie praktiziert hat.

Die Verletzung, die sich Michail Tolmidis am vergangenen Sonntag im Testspiel in Radevormwald zugezogen hat, ist immer noch nicht endgültig per MRT diagnostiziert. Physiotherapeut Martin Kaczmarek ist sich allerdings sicher, dass er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Wenn sich die Diagnose bestätigt wird Tolmidis genauso für den Rest der Saison ausfallen wie Flamur Zhushi, der momentan an einem Bruch des Sprunggelenks laboriert.

