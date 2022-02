BW Voerde kann wieder auf Pflügers Torriecher setzen

Ennepetal. Voerdes Torjäger vom Dienst ist rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres wieder da. Ein anderer Leistungsträger wird dagegen fehlen.

Mit der Partie beim TuS Ennepe steigt der Fußball-Bezirksligist FC Blau-Weiß Voerde wieder in den Liga-Alltag ein. Waren die Testspiele der Höhendörfler geprägt von knapper Besetzung und dadurch wenigen Auswechselmöglichkeiten, so wird sich das in Halver wohl ändern. „Für Sonntag sieht es derzeit besser aus. Wenn nichts mehr passiert, wird voraussichtlich nur Sinan Hajra fehlen“, berichtet BW-Vorsitzender Olaf Steinhaus. Der Routinier mit Oberligaerfahrung hat sich diese Woche eine Zerrung zugezogen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Dagegen hat sich der lange verletzte Jannis Pflüger endgültig zurückgemeldet. Er war schon in den letzten beiden Vorbereitungsspielen bei den beiden A-Ligisten FC SW Silschede und der TSG Sprockhövel II wieder dabei. Im Baumhof stellte er mit zwei Treffern unter Beweis, dass er seine Torgefährlichkeit nicht eingebüßt hat. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Piet Henning Wachter. Er musste gesundheitsbedingt in dieser Woche mit dem Training aussetzen.

TuS Ennepe gibt sich selbstbewusst

Den Voerder ist die krasse 1:6-Niederlage aus dem Hinspiel noch in böser Erinnerung. Damals nahm Trainer Marco Polo die Pleite auf seine Kappe. „Da habe ich ein wenig zu viel experimentiert“, sagte er damals gegenüber dieser Zeitung. Das wird ihm sicher nicht erneut passieren. „Jetzt sind die Karten neu gemischt“, hat der TuS Ennepe auf Facebook gepostet – und trifft damit auch die Meinung der Voerder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm