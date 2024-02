BW Voerde II: Start in das Jahr geht gründlich daneben

Sprockhövel/Ennepetal Fußball-A-Ligist verliert Kellerduell beim SC Obersprockhövel III in der Schlussphase und muss wohl länger auf einen Spieler verzichten

Für Fußball-A-Ligist BW Voerde II war es ein Jahresauftakt zum Vergessen. Im ersten Spiel nach der Winterpause muss sich die Reserve wegen zwei später Gegentreffer knapp mit 0:2 (0:0) gegen den SC Obersprockhövel III geschlagen geben.

In der 80. Minute wackelte das Netz durch Kim Watermann zum ersten Mal. Die Köpfe seiner Spieler seien nach unten gegangen, meint BW-Trainer Ferhat Öztürk. „Es war ein Spiel, wo klar war: Wer zuerst trifft, gewinnt die Partie“, meint er. Nur zwei Minuten später folgt nach einem Freistoß prompt der zweite Gegentreffer: Finn Roland besiegelt die Voerde-Pleite.

Verletzung zusätzlicher Wermutstropfen für Voerde

Zusätzlich muss Voerde bereits ganz am Anfang eine Verletzung von Joris Reyes Mellado beklagen. In einem Zweikampf verdreht er sich das Knie. „Im schlimmsten Fall wird das eine längere Geschichte“, so Öztürk.

Der Coach war mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden. „Um es positiv auszudrücken, haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Am meisten im Kopf. Die Einstellungen und Konzentration muss sich rapide verbessern“, fordert der Trainer.

