BW Voerde fehlen nach Party-Wochenende die Körner

Ennepetal. Mit einem Sieg wäre der Vereinsrekord gefallen, mit dem Remis am letzten Spieltag hat BW Voerde die eigene Bestmarke „nur“ eingestellt.

Am Ende wollte es Voerdes Trainer Emrah Özüsaglam noch einmal ganz genau wissen. Auf die Frage, ob sein Team mit dem 1:1 (1:1)-Remis gegen den FC Hellas/Makedonikos Hagen denn nun den Vereinsrekord geholt hätte, bekam er aber eine negative Antwort. „Eingestellt“, hieß es da, denn die Voerder haben durch das Unentschieden eine wechselhafte Saison mit 43 Punkten auf einem guten fünften Tabellenplatz abgeschlossen.

Zum abschließenden Spiel auf dem Kunstrasen am Voerder Tanneneck gibt es nicht sonderlich viel zu erzählen, wie auch Emrah Özüsaglam feststellte. „Das war ein richtig müder Sommerkick. Meinen Jungs hat man angemerkt, dass ihnen das Wochenende in den Beinen steckte“, so der Voerder Trainer nach der Partie. Gemeint waren damit die Anstrengungen der Mannschaftsfahrt des Teams über das lange Pfingstwochenende nach Willingen, das bei einigen Spielern durchaus sichtbare Spuren hinterlassen hatte.

Sylla gleicht aus, Hakenberg hält Punkt fest

Die beiden Tore der Partie fielen im ersten Spielabschnitt, erst hatte Zisis Liontis die Hagener Gäste nach einem feinen Spielzug über die rechte Seite in Führung gebracht (36.), ehe Voerdes Facinet Sylla nach einer Ecke am höchsten stieg und per Kopf den Ausgleich markieren konnte (43.). Im zweiten Durchgang rieben sich beide Teams viel auf, ein geordnetes Spiel im Mittelfeld war beispielsweise bei keinem der beiden Teams zu erkennen.

Chancen gab es aber an beiden Enden des Spielfeldes, doch während einem weiteren Gäste-Treffer der wieder einmal starke Voerder Torwart Michel Hakenberg das ein oder andere Mal im Weg stand, fehlte den Gastgebern in guten Situation oft die nötige Konzentration, auch den letzten Pass an den Mitspieler zu bringen. So wie bei Tim Zawadzki, der auf Höhe der Grundlinie eher den Abschluss suchte, als den am Fünfmeterraum freistehenden Mitspieler zu bedienen.

Letztlich trennten sich beide Mannschaften, die die Spielzeit im oberen Tabellendrittel beendeten, leistungsgerecht unentschieden. Voerde steigt Mitte Juli wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison an – vielleicht klappt es ja dann mit einem neuen Vereinsrekord.

