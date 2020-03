In Hennen war für Blau-Weiß Voerde in den letzten beiden Spielen in der Fußball-Bezirksliga nichts zu holen. Trainer Lars Möske hofft deshalb, dass seine Mannschaft auf eigenem Platz einen Sieg einfährt. „Ich will die Punkte holen“, sagt der zum Saisonende scheidende Coach. Er weiß aber auch, dass es kein Spaziergang wird. Denn die Gäste sind mit ihrem Tabellenplatz alles andere als zufrieden. „Ich hatte sie auch im gesicherten Mittelfeld erwartet“, stellt Möske fest. Ein miserabler Saisonstart hat Hennen aber die Bilanz verhagelt. „Deshalb glaube ich, dass sie jetzt noch Punkte gutmachen wollen und alles ‘raushauen werden“, so Möske.

Tobias Schipnik und Gaetano Salvo fehlen

Das erwartet er aber auch von seinen Jungs und hofft, dass sie „weiterhin so ‘reinhauen wie bisher“. Fehlen werden sicher die beiden Akteure, die sich beim 5:1-Sieg gegen den ASSV Letmathe verletzt haben: Gaetano Salvo und Tobias Schipnik. Bei beiden rechnet Möske mit einer Pause von drei bis vier Wochen – oder sogar mehr. Da werden wieder andere aus dem großen Kader in die Bresche springen müssen. Eine Übung, die die Voerder in der Vergangenheit bereits des Öfteren mit Bravour absolviert haben.

Hennen erzielt bisher in 19 Spielen nur 28 Tore

Hennen pendelt seit dem elften Spieltag zwischen den Tabellenplätzen 12 und 13. Während die Voerder nach dem klaren Erfolg gegen Letmathe mit breiter Brust antreten werden, dämpfte die 0:2-Heimniederlage gegen den SSV Kalthof vom vergangenen Spieltag die Stimmung bei der Mannschaft des früheren Gevelsberger Trainers Holger Stemmann etwas. Der hatte immerhin einen leidenschaftlichen Derby-Auftritt seiner Mannschaft gesehen, der es lediglich an Kreativität und Durchsetzungsvermögen in der Offensive mangelte. Defensiv dagegen standen die „Zebras“ sicher, wozu auch die Winterzugänge Vincent Kemper und Nils Cala beigetragen haben.

Ihr Manko liegt eindeutig in der Offensive. Mit nur 28 erzielten Treffern verfügt Stemmann über den drittschwächsten Angriff der Liga. Die trifft in Voerde auf die viertbeste Abwehr, die in 19 Spielen nur 21 Gegentore zugelassen hat.

Der Überblick

BW Voerde: Tabellensechster mit 31 Pkt (8 Siege, 7 Remis, 3 Niederlagen; 43:21 Tore).

SC Hennen: Zwölfter mit 19 Pkt (5 Siege, 4 Remis, 10 Niederlagen; 28:47 Tore).

Letzte Spiele: Voerde unterlag auswärts 0:3 und 1:4, gewann zu Hause 3:1.

Wann & wo? Sonntag 15 Uhr, Am Tanneneck in Ennepetal.