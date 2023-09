BVB zu Gast: Silschede hat keine Angst vor großem Namen

Dortmund. Nach zwei Pleiten zum Auftakt kommt nun der absolute Aufstiegsfavorit ins Silscheder Waldstadion. Dort könnte die Vorfreude kaum größer sein.

Es warten am Sonntag ausreichend Waffeln, Pommes und kühle Getränke im Waldstadion. Zu Gast ist die Reserve der Borussia Dortmund, die in der Frauen-Bezirksliga beim FC SW Silschede antritt (Anstoß: 15 Uhr). Erneut werden viele Zuschauer erwartet, auch von der Borussia aus. Die Gevelsbergerinnen wollen die Dortmunderinnen ärgern.

Sportlich gesehen war der FC in den ersten beiden Spielen nicht schlecht, aber noch nicht effektiv genug. Trainer Ali Salame schaut dennoch zuversichtlich auf die spannende Partie: „Wir haben insgesamt Fortschritte gemacht. Die Leistungen haben grundsätzlich gepasst, bis auf wenige Minuten, in denen wir unorganisiert waren“, sagt er. Der BVB II spielte erst einmal (6:0-Sieg gegen den PSV Bork), die zweite Partie gegen den VfL Senden wurde abgesetzt. „Dortmund spielt Ballbesitzfußball. Wir müssen daher auf Stoppfehler lauern, um schnell kontern zu können“, sagt Salame. Das BVB-Spiel sei auf die Stürmerinnen ausgerichtet. Deshalb gilt es, Passwege zuzustellen.

Ausgerechnet jetzt fehlen Silschede viele Spielerinnen

Der große Name der Gegner spiele für den Trainer keine Rolle. Es gebe eher einen Schub. So ging es Kapitänin Paulina-Sophie Stolz in der vergangenen Saison: „Es hat großen Spaß gemacht, vor vielen Zuschauern zu spielen. Das motiviert einfach mehr.“ Allerdings kann sie diesmal urlaubsbedingt nicht mitwirken, ebenso wie Maineele Vering, Leonie Dzierson und Janina Dönninghaus. Zudem fehlen Alexandra Schlabach (krank), Franca Spanily, Merrit Maleschka (beruflich verhindert) und Lea Leopold (verletzt). „Durch unseren großen Kader können wir die Ausfälle aber ohne Qualitätsverlust kompensieren“, sagt Salame.

