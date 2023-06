Bundesliga in Gevelsberg? Heimspieltag ist richtungsweisend

Gevelsberg. Die Tipp-Kicker des TKC freuen sich auf den wichtigsten Heimspieltag in der Vereinsgeschichte – wofür sich der Klub noch einmal verstärkt hat.

Die Verstärkungen vor der aktuellen Saison haben schon darauf hindeuten lassen, doch dass es dann so gut für die Tipp-Kicker vom TKC Gevelsberg läuft, hätte auch der Vorsitzende Siggi Gies nicht erwartet. Nach der Hälfte der Saison in der 2. Bundesliga Südwest steht der Aufsteiger auf dem ersten Tabellenplatz fest und hat vor dem Heimspieltag an diesem Sonntag (ab 10 Uhr) die Chance, sich vor dem Saisonfinale im September in eine gute Ausgangslage zu bringen. Gevelsberg in der 1. Bundesliga? „Das wäre der Wahnsinn“, sagt Gies auch entsprechend begeistert.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Unabhängig vom Ausgang der dritten von vier Spielrunden freut sich Gies bereits jetzt auf den Spieltag in der heimischen „Mamma Mia-Arena“ in der Schillerstraße. Die umgebaute Mietwohnung wurde eigens für den Spieltag hergerichtet, damit die insgesamt 30 Spieler auch ausreichend Platz finden. „Wir haben zwar schon einige Großveranstaltungen durchgeführt, im Liga-Betrieb ist das aber wirklich das Größte, was wir je gemacht haben“, sagt Gies.

Lesen Sie auch: Sommerloch im EN-Sport? Von wegen! Unsere Sporttipps zum Wochenende

Ein weiterer Höhepunkt könnte in naher Zukunft schon folgen, und der hätte dann historische Ausmaße. Der TKC geht als Tabellenführer der Südwest-Staffel in die letzten beiden Spielrunden, mit zwei Siegen gegen die Teams aus Balingen und Hirschlanden würden die Gevelsberger diese Position wohl auch verteidigen. „Natürlich müssen die Spiele erst gespielt werden, ich gehe aber von zwei Siegen aus. Wir müssen dabei auch auf ein gutes Ergebnis abzielen“, sagt Gies mit Verweis auf den punktgleichen Verfolger aus Wasseralfingen. Der Kontrahent aus der Nähe von Aalen war bisher die einzige Mannschaft, die den TKC besiegen konnte – ließ aber in zwei anderen Spielen Punkte liegen und rangiert deswegen nur aufgrund der schlechteren Einzelergebnisse hinter den Gevelsbergern. „Für uns ist das ein sehr bedeutsamer Spieltag“, weiß deshalb auch Siggi Gies.

Verstärkung für den Endspurt

Gut also, dass sein Klub nahezu in Bestbesetzung auflaufen wird – und sich darüber hinaus noch einmal mit einem Bundesliga-Spieler verstärkt hat. Olaf Holzapfel kommt eigens aus Hannover, um den TKC Gevelsberg im Saisonendspurt zu unterstützen. Neben ihm werden am Sonntag Top-Spieler Oliver Reupke und die beiden Eigengewächse Nils Mettegang und Ivan Pulice zum Aufgebot gehören. Ob Marcus Müller gegebenenfalls noch eingreifen kann, entscheidet sich erst kurzfristig, da dieser erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Urlaub zurückkehren wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm