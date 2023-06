BSC Ennepetal: Souveräner Einzug in die zweite Pokalrunde

Ennepetal. Ohne größere Probleme sind die Bahngolfer des BSC im DMV-Pokal in die nächste Runde eingezogen. Nur einmal wurde es dabei so richtig kribbelig.

Die erste Runde im Pokalwettbewerb des Deutschen Minigolf-Verbandes (DMV) hat der BSC Ennepetal erfolgreich überstanden. Auf ihrer Heimanlage im Gevelsberger Stefansbachtal setzte sich die Mannschaft in der Aufstellung Julian Hensel, Florian Hensel, Manfred Loewe, Ralf Wilhelms und Peter Hensel sicher mit 9:1 gegen den 1. KGC Mönchengladbach durch.

Im DMV-Pokal gibt es jeweils Paarungen, die gewertet werden. In der ersten Paarung setzte sich der zur Zeit beste Ennepetaler Spieler Julian Hensel sicher gegen Denis Kraetzer mit 94:76 durch und sicherte damit die ersten beiden Punkte. Die zweite Paarung zwischen Florian Hensel und Stephan Römer war sehr ausgeglichen. Nach der ersten Runde lag Hensel noch mit zwei Schlägen zurück, die er in der zweiten Runde in einen Vorsprung von zwei Schlägen drehte. In der dritten Runde kämpfte sich der Mönchengladbacher Römer zurück und übernahm bis zur letzten Bahn die Führung. Hier behielt Hensel mit einem Ass die Nerven und glich noch zum 88:88-Unentschieden aus. Der Zwischenstand lautete damit 3:1 für die Gastgeber.

Manfred Loewe sicherte mit 96:82 dem BSC die nächsten beiden Punkte. Der beste Mönchengladbacher Spieler, Christian Kemler, lieferte sich ein gutes Match mit Ralf Wilhelms, das sich der Ennepetaler aber nach harter Arbeit mit 80:76 sicherte. Peter Hensel, der als letzter auf die Runde ging, machte mit weiteren zwei Zählern den Endstand von 9:1 perfekt.

Auf wen der BSC Ennepetal in der zweiten Pokalrunde treffen wird, wird im August ausgelost.

Ennepetal prominent vertreten

Im Nachwuchsbereich beginnen am kommenden Wochenende die Vorbereitungen auf die Deutschen Jugendmeisterschaften 2023 in Bad Münder. Mit am Start sind drei. Talente des BSC: Isabella Gründer (11) und Johanna Winterhoff (12) starten in der Kategorie Schülerinnen (bis 15 Jahre), Jugendnationalspielerin Annika Sophia Hensel (18) hat sich in der Kategorie weibliche Jugend qualifiziert. Zusätzlich treten Isabella Gründer und Johanna Winterhoff zusammen mit Kiara Wittling (Osnabrücker MC) in der Schüler-Spielgemeinschaft Ennepetal/Osnabrück an.

Am Samstag beginnt für die Jugendlichen unter Betreuung von Jugendwart Ralf Wilhelms das Training vor Ort. Es werden zwei unterschiedliche Systeme bespielt, im Leistungsstützpunkt Bad Münder sind dies die Varianten Filz- und Miniaturgolf. Für die insgesamt 36 Bahnen müssen die besten Schlagvarianten erarbeitet werden. Das Turnier startet dann am Donnerstag, 6. Juli mit dem Strokeplay-Modus über acht Runden, was dem klassischen Zählschlagwettbewerb entspricht.

Hier werden dann über zwei Tage sowohl die deutschen Systemmeister als auch der Kombinationsmeister gesucht. Der Samstag (8. Juli) steht dann ganz im Zeichen des Matchplay-Modus. Hierbei werden die gewonnenen Bahnen in direkten Duellen gewertet, also im klassischen K.o.-Modus.

