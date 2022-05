Böhler: „Städtische Sportstätten brauchen mehr Förderung“

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Daniel Böhler (FDP), der für den Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Eilpe, Dahl und Haspe) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Bei den vereinseigenen Sportstätten haben wir durch die Landesregierung der letzten fünf Jahre einen massiven Schritt nach vorne gemacht, das bewerte ich als sehr gut. Weiterhin herausfordernd bleiben allerdings die Sportstätten in kommunaler, städtischer Hand, da gilt es für mich in der kommenden Legislaturperiode eine Lösung zu finden.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Mit dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ haben wir eine Trendwende eingeleitet, mit der wir den Vereinen für Ihre bemerkenswerte Arbeit nun endlich auch mal passende finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Dieses Programm möchten wir auswerten und definitiv neu auflegen. Ein Aspekt der Neuauflage wäre zum Beispiel die Frage, wie nun im nächsten Schritt auch städtische Sportstätten gezielt gefördert werden können.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Wir müssen Schule und Vereine stärker miteinander vernetzen. Das kann ich mir beispielsweise durch AG-Lösungen am Nachmittag vorstellen, die ein breites Sportangebot bieten und den Vereinen die Möglichkeit geben, sich und ihre Sportart zu präsentieren. Am Nachmittag, ggf. Nach der neunten etc., wäre auch eine Tageszeit, zu der berufstätige Ehrenamtler solche Angebote vielleicht eher einrichten könnten, als im Schulsport am Vormittag.

Viele Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Dass die Folgen der Pandemie für das gesellschaftliche Leben unter anderem auch die Vereine schwer getroffen haben, ist uns allen klar. Um diesen Trend allerdings umzukehren, brauchen wir eher ein ganzes Set an Maßnahmen. Wir alle sind in der Verantwortung, Engagement und Ehrenamt wieder breiter in die Öffentlichkeit zu tragen, Multiplikator zu sein und zum Eintritt ermutigen. Ebenso müssen wir die Jugendarbeit in den Fokus rücken und zusammen mit den Vereinen passende Modelle entwickeln, wie Vereinsarbeit z.B. mit dem langen Ganztagsunterricht vereinbar wird. Einen Impuls habe ich ja bei 3. beispielhaft gegeben.

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Für das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ haben wir hervorragendes Feedback von den Vereinen bekommen. Daher halte ich die Neuauflage dieses Programms für erfolgversprechend und weiterhin Notwendig.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Ich messe dem Sport in der Region eine extrem hohe Bedeutung bei. Ich selbst wurde durch meine über 10 Jahre Fußball und mehrere Jahre Handball unwahrscheinlich geprägt. Sport motiviert, fördert Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und vermittelt Sozialkompetenzen, die wohl kaum in anderen Bereichen erlernt werden können. In einem Sportverein aufgewachsen zu sein macht menschlich heute einen großen Teil von mir aus und ich möchte dafür einstehen, dass noch viel mehr junge Menschen sich auf diese Art der Betätigung einlassen. Sport leistet einen unfassbar wichtigen Beitrag zur Integration, nimmt Ängste und schweißt zusammen. Von daher sollte man die Bedeutung des Sports nicht unterschätzen, sondern als wesentlichen Bestandteil unserer Gesellschaft anerkennen.

