Bock auf Futsal? FLVW sucht noch Teams für die Westfalenliga

Futsal ist eine Fußball-Variante in der Halle.

Schwelm. Die Fußball-Karriere in der Westfalenliga starten? Was im normalen Fußball undenkbar ist, kann für Hallenfußballer schnell zur Realität werden.

Bis zum 31. Juli besteht die Möglichkeit, sich für die neue Saison der Futsal-Westfalenliga zu melden. Die offizielle Hallenfußball-Variante ist für alle Fußballspieler, die eine neue Herausforderung suchen, kürzertreten wollen oder auch für Vereine eine gute Alternative. Eine Futsalmannschaft im Verein zu haben, bietet des Weiteren die Möglichkeit, Spieler an den Verein zu binden oder sie vor einem Ausscheiden aus dem aktiven Fußball zu hindern.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Futsal ist ein schnelles, technisch geprägtes Spiel und im fünf gegen fünf taktisch eine neue Herausforderung. Durch die geringere Anzahl an Feldspielern reicht zudem ein kleinerer Kader, um am regelmäßigen Spielbetrieb teilzunehmen. Der Meister der Futsal-Westfalenliga steigt automatisch in die Futsal Regionalliga auf. Interessierte Mannschaften können sich beim FLVW für die Liga über das Online-Formular anmelden.

Saisonstart im September

Die neue Spielzeit startet Ende September und endet im März 2024. Die Spieltage sind immer samstags, der Modus ist abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften.

Die Spieler einer Futsalmannschaft müssen nicht zwingend auch Spieler des gleichen Fußballvereins sein. Durch die Futsal-Spielberechtigung kann ein Spieler bei Verein A „draußen/auf dem Feld“ spielen und Futsal bei Verein B. Der FLVW empfiehlt jedoch, dass Spieler Futsal und Fußball innerhalb eines Vereins spielen, wenn beides angeboten wird.

Sollten vor der Anmeldung einer Futsalmannschaft noch Fragen offen sein, stehen die für Futsal zuständigen Ansprechpartner Dennis Tost und Kevin Weiß für Fragen zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm