Bleibtreu: Überraschender Start mit den besten Europas

Dortmund. Geplant war der Start von Sophie Bleibtreu beim Indoor Meeting in Dortmund nicht – lehrreich war er trotzdem für die Sprinterin aus Haßlinghausen

Eigentlich war vor den NRW-Meisterschaften für Leichtathletin Sophie Bleibtreu gar kein Wettkampf mehr geplant. Doch die Sprinterin aus Haßlinghausen startete am vergangenen Sonntag dann doch über 60 Meter beim Indoor Meeting in Dortmund.

„Mein Trainer hatte mich unter der Woche angerufen und gefragt, ob ich starten möchte“, erzählt die Sportlerin des TV Wattenscheid. Sie sagte zu – auch, wenn sie unter den Top-Sprinterinnen aus ganz Europa die schlechteste Meldezeit hatte. Sie schied mit 7,79 Sekunden im Halbfinale aus, was sie aber nicht ärgerte. „Es war für mich ein Zusatz, den ich mitgenommen habe. Die Atmosphäre habe ich genossen“, sagt die 20-Jährige. Ihren verzögerten Start aus dem Block bemängelte sie selbst, er warf sie zurück.

Doch, dass sie überhaupt in einem starken Feld dabei war, freute Sophie Bleibtreu. „Das war einfach sehr schönes Gefühl, dort mitzulaufen“, erzählt sie. Am kommenden Wochenende stehen die Deutschen Hallenmeisterschaften an – erneut in der Helmut-Körnig Halle in Dortmund. Dort sprintet die Sprockhövelerin mit der Wattenscheider 4x200-Meter-Staffel. Für die 60 Meter fehlt ihr die Qualifikation, die hätte sie auch beim Indoor Meeting nicht mehr erreichen können.

Bleibtreus Mängel beim Start

