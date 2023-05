Bitter! Auch das dritte Schwelmer Senioren-Team steigt ab

Schwelm. Nach den Verbandsliga-Herren und den Bezirksliga-Frauen geht es auch für die RE-Reserve der Schwelmer Handballer eine Liga weiter tiefer weiter.

Im direkten Duell um den Klassenerhalt hatte die RE Schwelm II am letzten Spieltag beim Waltroper HV das Nachsehen. Trotz langer Führung unterlag der Aufsteiger mit 23:27 (14:12) und muss nach nur einer Saison zurück in die Handball-Kreisliga. Damit ist auch das dritte Senioren-Team der Roten Erde in dieser Saison abgestiegen. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, stellte sich Trainer Wolfhard Lache vor sein Team. Mit drei Siegen in Folge hatten sie sich das Endspiel in Waltrop verdient, ein Remis hätte zum Liga-Erhalt gereicht.

In Halbzeit eins waren die Schwelmer auf einem guten Weg. Angeführt von Jan-Maurice Monsees, der das erste Tor des Spiels erzielte und vor der Pause sieben Mal traf, spielten sie vorne mit viel Druck und verteidigten stark. Die Führung zur Pause war verdient, die RE transportierte diese bis Mitte des zweiten Durchgang. In der 44. Minute glichen die Hausherren erstmals zum 18:18 aus, wenig später erspielten sie sich die Führung, die sie bis zum Abschluss nicht mehr hergaben.

Schwelm hat keine Antwort mehr

Die Gäste fanden im aufgebauten Angriff gegen die immer bessere Deckung der Waltroper kaum noch Mittel. Ins Tempospiel kamen sie zu selten, so dass sie sich offensiv aufrieben und in der Folge defensiv mehrfach den entscheidenden Schritt zu spät kamen. Monsees verkürzte von der Siebenmeterlinie nochmals auf 22:24 (58.), auf die folgenden Treffer des HV hatten die Schwelmer dann keine Antwort mehr. „Die Jungs haben heute alles reingeworfen und über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht“, so Lache, der auch die Leistung des Gegners neidlos anerkannte. „Waltrop hat sich nach der Pause gut auf uns eingestellt und ein starkes Spiel gemacht. Nach den starken letzten Wochen ist das ein sehr bitterer Abschluss für uns.“

RE Schwelm II: Steinbach – J.-M. Monsees 8/3, Stiller 7, N. Pape 3, Bosselmann, Uhrmacher, Altenhenne, Arndt, M. Monsees je 1, Müller, El-Kishawi, Sieper, Morguet

