Bezirksmeisterschaften in Gevelsberg: Fünf Tage Tennis pur

Gevelsberg. Diese Woche finden die Bezirksmeisterschaften in Gevelsberg statt. Über 200 Tennisvereine konnten Spieler stellen. Die Besten werden nun gesucht.

In den kommenden Tagen wird in Gevelsberg richtig gutes Tennis zu sehen sein: Über mehrere Tage finden die Bezirksmeisterschaften auf der Anlage vom TC RW Gevelsberg statt. Am Mittwoch fliegen die ersten Bälle übers Netz, bis das offizielle Leistungsklassenturnier am Sonntag sein Ende findet.

„Bezirksmeister zu werden, ist schon etwas besonderes. Das heißt, dass du in deiner Altersklasse der Beste von den Vereinen aus dem Bezirk bist“, sagt Uli Steinbach vom Ausrichter RW Gevelsberg. Im Bezirk gibt es um die 200 Vereine, die eingeladen sind, Spieler zu dem Turnier zu schicken. Die Gevelsberger erwarten insgesamt 40 bis 50 Meldungen. „Seit Jahren wird es schwieriger, ein vernünftiges Teilnehmerfeld zustande zu bekommen“, sagt Steinbach. Wie hoch der Stellenwert eines solchen Turnieres sei, sei schwer einzuordnen. „Sie sind nicht mehr das Wichtigste“, stellt Steinbach aber klar.

Starke Teilnehmer haben sich angemeldet

Bei den Bezirksmeisterschaften in Gevelsberg wird es Wettkämpfe für die verschiedenen Alterskassen ab den Herren und Damen 30 geben. Jeder Spieler wir dabei mindestens zwei Mal auf dem Platz stehen. Der Turniermodus ist für die verschiedenen Altersklassen unterschiedlich. Entweder spielt jeder gegen jeden oder es gibt den K.o.-Modus mit einer Nebenrunde. Die Verlierer der ersten Runde fliegen also nicht raus, sondern spielen mit den anderen Verlierern weiter.

Qualitativ seien laut Steinbach in diesem Jahr gute Leute dabei. Oliver Manz ist da ein gutes Beispiel. In der Klasse der Herren 35 in der die deutsche Nummer neun und weist eine starke LK von 1,5 auf. „Das ist richtig stark und schon außergewöhnlich“, staunt Steinbach über die Stärke des Teilnehmers. Aber auch aus dem Kreis nehmen gute Spieler wie Jan Mülheims vom TC BW Schwelm (LK 3,2) oder Stefan Steinbach von RW Gevelsberg (LK 6,3) teil.

Wann wird gespielt?

Bei den Bezirksmeisterschaften gibt es in einigen Klassen auch eine B-Konkurrenz. Dort starten dann die eher schwächeren Teilnehmer und können sich dort mit Gegnern messen, die ein ähnliches Niveau haben. Gespielt wird am Mittwoch und Donnerstag ab 17 Uhr. Am Freitag finden die ersten Spiele ab 15 Uhr statt. Am Samstag und Sonntag geht es dann bereits morgens los und ab 9 Uhr fliegen die Bälle über den Tenniscourt.

