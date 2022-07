Fußball Bezirksliga Bezirksliga: So starten die Teams aus dem EN-Südkreis

Ennepe-Ruhr. Es hat ein wenig gedauert, doch jetzt ist er da: So sieht der Spielplan für die Fußball-Bezirksliga 6 aus. Derbys gibt es fast an jedem Spieltag.

Lange mussten die vier Fußball-Bezirksligisten aus Gevelsberg, Schwelm, Voerde und vom Aufsteiger SC Obersprockhövel II auf ihren Spielplan warten – seit Mittwochabend kennen sie nun ihren Fahrplan für die Spielzeit 2022/23. Dabei kommt es direkt am ersten Spieltag zum Duell zweier Vertreter aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

Michael Krauthausen musste etwas warten, bis er den Spielplan für die Bezirksliga Staffel 6 veröffentlichen konnte. Grund dafür waren die ungeklärten Platzverhältnisse der Hagener Vertreter BW Haspe, TSK Hohenlimburg und Hellas/Makedonikos Hagen. Diese sind seit Dienstagmittag geklärt, nun folgte am frühen Mittwochabend der Spielplan für die neue Saison.

Mehr als die Hälfte der Liga kommt aus dem Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr

Der weist für die heimischen Vertreter ein machbares und dennoch interessantes Auftaktprogramm auf. Bedingt durch die hohe Anzahl an Mannschaften aus dem Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr waren Derbys dabei nicht zu vermeiden. Mit den drei Hagener Vertretern, dem FSV Gevelsberg, BW Voerde, VfB Schwelm, SC Obersprockhövel II sowie dem FC Herdecke-Ende und dem ambitionierten FC Wetter finden sich gleich neun Mannschaften aus dem Kreis 13 in der Staffel 6 wieder – bei insgesamt 16 Teams mehr als die Hälfte der Liga.

Und so treffen sich gleich am ersten Spieltag sechs Vertreter im direkten Duell. Der FSV Gevelsberg empfängt zum Auftakt am 14. August den FC Hellas/Makedonikos Hagen, BW Voerde bekommt es mit dem Aufsteiger SC Obersprockhövel II zu tun. Der zweite Aufsteiger aus dem Kreis 13, die SG BW Haspe, empfängt auf seinem Ascheplatz den VfB Schwelm. Alle drei Duelle sind aktuell für 15 Uhr angesetzt.

Das eine Eröffnungsspiel zur neuen Saison gibt es übrigens nicht. Der Vizemeister SF Hüingsen empfängt einen Tag vor allen anderen Mannschaften den ASSV Letmathe um 16 Uhr genauso wie der Aufsteiger SG Hemer den SV Deilinghofen-Sundwig.

Hier geht es zum gesamten Spielplan

Die ersten drei Spieltage mit Südkreis-Beteiligung

Sonntag, 14. August

FSV Gevelsberg – FC Hellas/Makedonikos Hagen

BW Voerde – SC Obersprockhövel II

SG BW Haspe – VfB Schwelm

Sonntag, 21. August

SV Deilinghofen-Sundwig – BW Voerde

VfB Schwelm – VfL Schwerte

Dienstag, 23. August

SC Obersprockhövel II – FSV Gevelsberg

Sonntag, 28. August

FSV Gevelsberg – SV Deilinghofen-Sundwig

BW Voerde – FC Wetter

FC Herdecke-Ende – SC Obersprockhövel II

SG Hemer – VfB Schwelm

