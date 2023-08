„Bester Kader“: A-Ligist startet selbstbewusst in die Saison

Schwelm. Es ist soweit: Die neue Spielzeit der Kreisliga A2 geht los. Der erste Spieltag der neuen Saison mit allen Partien im Überblick.

Der Start der neuen Kreisliga-Saison steht unmittelbar bevor: An diesem Sonntag finden die ersten Begegnungen der Spielzeit 2023/24 statt. Der erste Spieltag geht dann noch in der kommenden Woche mit zwei weiteren Partien weiter – der Saisonauftakt im Überblick.

Das Spitzenspiel des ersten Spieltages ist das Duell der TSG Sprockhövel II und der SpVg. Linderhausen. Die Teams treffen am Sonntag um 15 Uhr an der Rennbahn aufeinander. Für den Meisterschaftsfavoriten Sprockhövel geht es direkt zum Auftakt damit gegen einen äußerst schweren Gegner.

Zwei Spiele verlegt

Der FSV Gevelsberg II empfängt zum Saisonauftakt die TSG Herdecke. Die Herdecker geben sich vor dem ersten Spiel selbstbewusst. „Wir haben den besten Kader seit langem. Ich sehe uns gut aufgestellt und wir sind deutlich stärker als vergangene Saison“, meint TSG-Coach Marcel Brandenstein vor dem Duell mit der Gevelsberger Reserve um 13 Uhr im Stefansbachtal.

Blick in die Glaskugel: Was bringt die neue Kreisliga-Saison?

Zudem treffen am Sonntag noch der Aufsteiger BW Voerde II und der SC Obersprockhövel III (12.45 Uhr, Tanneneck), die SpVg. SW Breckerfeld II und der FC Gevelsberg-Vogelsang (13 Uhr, Breckerfeld) sowie die SG Vatanspor Gevelsberg und der SC Wengern (15 Uhr, Brasberg) aufeinander.

Alles Wichtige zum ersten Spieltag

Am Mittwoch geht es dann mit der verlegten Partie zwischen dem SV Ararat Gevelsberg und dem SuS Volmarstein weiter. Die Begegnung findet um 19.30 Uhr am Hundeicken statt. Donnerstag starten schließlich der TuS Hasslinghausen und der FC SW Silschede um 19.30 Uhr in Haßlinghausen in die neue Kreisliga-Saison. RW Rüggeberg hat am ersten Spieltag spielfrei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm