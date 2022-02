Besondere Ehre für Lü und bibbernde Ennepetaler Kicker

Ennepe-Süd. In unserer Kategorie „Aufgeschnappt“ werfen wir ein Auge auf das Geschehen abseits des Fokus. Das ist uns an diesem Wochenende aufgefallen.

Auf und neben den Sportplätzen und Sporthallen war wieder einmal eine Menge los am vergangenen Wochenende. Wir haben einige Anekdoten in unserem „Aufgeschnappt“ festgehalten.

Ein Abschied in erster Reihe

Seinen letzten Tag im Dienst verbrachte Heinz-Gerhard Lützenberger, besser bekannt als „Lü“, schon vor fast zwei Monaten. Seine Zeit als Sportreporter ist bei einigen Vereinen aber noch in bester Erinnerung, weshalb die EN Baskets Schwelm Lü zum Heimspiel gegen Stahnsdorf als Ehrengast einluden. Lü folgte dieser Einladung natürlich und sah sich den Sieg der Schwelmer vom Presseplatz in der Schwelmer Arena an – und nahm als Dankeschön ein unterschriebenes Trikot und eine Flasche Schampus in Empfang. Schade nur, dass der Lü gar keinen Alkohol trinkt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Stau sorgt für kurze Aufwärmphase

Die zweite Mannschaft vom FSV Gevelsberg in der Fußball-Kreisliga A2 hat am vergangenen Sonntag gegen die TSG Herdecke keine große Glanzleistung abgeliefert. Dass nicht mehr als das magere 2:2 raus­sprang, war angesichts der Gegebenheiten vor dem Spiel wenig verwunderlich. Weil die FSV-Kicker auf der Anreise in einen Stau gerieten, kamen sie erst mit großer Verspätung zu ihrer Partie in der A-Liga an. „Der ganze Ablauf war durcheinander“, berichtete Trainer Patrick Kirschhofer. Das hat sich dann unter anderem auf das Warmmachprogramm ausgewirkt. Unter diesen Umständen konnte die Zweite vom FSV mit der Punkteteilung leben – auch wenn sie sich vorher mehr vorgenommen hatte.

Passend dazu: FSV II: Treffer in letzter Minute entscheidet Standard-Krimi

Wieso Sprockhövel II vom Ex-Coach trainiert wurde

Auch auf den anderen Kreisliga-Plätzen kam es an diesem Wochenende zu Situationen, welche die Zuschauer normalerweise nicht gewöhnt sind. Von einer war die TSG Sprockhövel II betroffen. Manch einer wird sich bei dem Blick auf die Trainerbank nämlich gewundert haben. Denn statt Trainer Christian Kalina stand dort dessen Vorgänger Kevin Busch am Seitenrand. „Mein Co-Trainer und ich sind im Urlaub“, klärte ein fröhlicher Kalina auf.

Ennepetaler Kicker frieren für den Sieg

Es war fürchterlich kalt und nass an diesem Sonntag. „Jeder Schuss tat am Ende weh. Als würde man gegen eine Steinkugel treten“, fasste Jan Schulte vom C-Ligisten TuS Ennepetal III die Bedingungen zusammen. Seinem Mannschaftskameraden Ibrahim Büyükdeverci war es zu kalt. Er begab sich unmittelbar nach seiner Auswechslung in die Kabine – und verpasste so das letzte Tor seiner Mannschaft beim 6:0-Sieg gegen Iliria Hagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm