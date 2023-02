Benefizspiel: Der Fußballkreis rückt für die Sache zusammen

Ennepetal/Gevelsberg. Der Fußball ist der Anlass, der Hintergrund aber ein viel größerer: Beim Benefizspiel am Samstag sammeln die Kicker für die Erdbeben-Opfer.

Lange haben die Kicker vom B-Ligisten SG Vatanspor Gevelsberg nicht gebraucht. Eigentlich haben sie überhaupt nicht überlegt, als die Anfrage für ein Benefizspiel vom ehemaligen Vorsitzenden Vedat Yavuz kam. Yavuz fragte bei seinem Ex-Klub an, ob sich Vatanspor an diesem Samstag für ein besonderes Fußballspiel begeistern könnte, bei seinem neuem Klub RSV Altenvoerde. Der Fußball rückt dabei am Samstag um 14 Uhr im Dorma-Sportpark in den Hintergrund – viel mehr möchten die beiden Vereine etwas Gutes tun, wo Hilfe derzeit dringend gebraucht wird. Die Einnahmen des Spiels sollen nämlich an Hilfsorganisationen gespendet werden, die sich im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien engagieren.

Der erste Schock scheint bei Vedat Yavuz verdaut zu sein. „Meine Familie wohnt genau dort, wo das Epizentrum des Erdbebens war“, berichtet der Sportliche Leiter, der also auch persönlich von der schlimmen Naturkatastrophe im Südosten der Türkei betroffen ist. Da er ein ziemlich genaues Bild von der Situation vor Ort hat, war für Yavuz schnell klar, dass er helfen möchte – und so stellte er rasch das Benefizspiel gegen seinen Ex-Verein Vatanspor auf die Beine.

Für das Spiel am Samstag hoffen die beteiligten Vereine nun natürlich auf eine möglichst große Kulisse und eine hohe Spendenbereitschaft. „Das Spiel ist eher ein Nebeneffekt“, sagt Yavuz. Viel mehr sei es wichtig, dass die Zuschauer bei dem von Spielern und Freunden beider Vereine gespendeten kulinarischen Angebot zugreifen. So wird es neben Kuchen auch Döner direkt am Platz geben, auch für nicht alkoholische aber auch alkoholische Getränke wird laut Yavuz gesorgt sein.

Vatanspor mit gemischtem Team

Fußball wird aber auch gespielt, auch wenn die Aufstellungen nur wenig mit denen der beiden B-Ligisten im normalen Ligaalltag zu tun haben dürften. „Ich werde mich wohl im Sturm aufstellen“, sagt beispielsweise Vatanspors Trainer und Torwart Baris Hanyildiz mit einem Augenzwinkern. Sein Team wird eine Mischung aus erster und zweiter Mannschaft (Tabellenletzter in der Kreisliga C) sein, außerdem wird wohl auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Vergangenheit des Vereins auflaufen. „Einer kommt sogar extra aus Bielefeld für das Spiel angereist“, sagt Hanyildiz.

Tore öffnen um 13 Uhr Spielbeginn des Benefizspiels im Dorma-Sportpark ist um 14 Uhr. Bereits ab 13 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf den Platz. Am Sonntag steht für Vatanspor Gevelsberg dann das Meisterschaftsspiel beim SV Büttenberg an. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Büttenberg ist um 15 Uhr.

Die erste Garde des ambitionierten Tabellenvierten der Kreisliga B wird sich in jedem Fall etwas zurückhalten, da bereits einen Tag später das aus der vergangenen Woche auf kommenden Sonntag verlegte Nachholspiel beim SV Büttenberg ansteht. Mit einem Sieg dort könnte Vatanspor auf den zweiten Tabellenplatz klettern.

Geld geht an zwei Hilfsorganisation

Gegner Altenvoerde hingegen hat spielfrei. Aber da der Fußball ja ohnehin nur Beiwerk an diesem Tag sein soll, spielt das keine große Rolle. Viel mehr wollen die beiden Vereine eine staatliche Summe sammeln, die den Opfern in der Türkei und Syrien möglichst viel hilft. Die eingenommene Summe geht dann an die beiden Hilfsorganisationen AFAD (Katastrophenschutzorganisation) und Kizilay (vergleichbar mit dem Deutschen Roten Kreuz). „Beide haben auch Konten hier in Deutschland, so dass keine großen Kosten für eine Überweisung entstehen“, weiß Yavuz. Zudem engagieren sich beide Hilfsorganisationen in beiden Ländern des Krisengebiet, was Yavuz besonders am Herz lag.

Die Einnahmen sollen zu einhundert Prozent an diese Organisationen weitergeleitet werden – und die Veranstaltung ein wenig Abwechslung für die Menschen schaffen, die wie Yavuz auch persönlich betroffen sind von dem Erdbeben.

