Beim TuS Ennepetal wird die neue Schwäche zum Standard

Ein bisschen Zeit nahm sich Alexander Thamm nach dem Spiel. Der Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal half erst einmal mit, die Eckfahnen einzusammeln und das Tornetz aufzustellen. Er wirkte dabei nachdenklich und machte sich Gedanken darüber, wie so ein Spiel eigentlich verloren gehen kann. Zum zweiten Mal binnen drei Tage musste sich der TuS geschlagen geben – dieses Mal mit 2:3 (0:0) gegen den Aufsteiger Victoria Clarholz.

Die Gründe für die Pleite hatte Thamm auch schnell parat. „Wir haben ein Problem bei den Standardsituationen“, gab der Ennepetaler Trainer unumwunden zu. Und genau liegt der sprichwörtliche Hund auch begraben. Gleich zwei Mal konnte der TuS bei Standards die hohen Hereingaben der Gäste aus Ostwestfalen nicht klären. Einmal gewann Maik Bollmann das Kopfballduell, bugsierte den Ball aber unhaltbar für den eigenen Schlussmann Marvin Weusthoff neben den Pfosten ins eigene Tor.

Schnelle Reaktion

Doch die Ennepetaler reagierten und zeigten nach dem unnötigen, wenn auch nicht gänzlich unverdienten Treffer für die Gäste eine gute Reaktion. Der frisch eingewechselte Ibrahim Lahchaychi spielte beim Konter einen schönen Diagonalball auf den startenden Robin Gallus. Dieser wurde beim Abschluss im Sechzehner zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Leon Enzmann anschließend souverän.

Lange wehrte das Remis aber nicht, denn erneut nutzten die Clarholzer einen Standard um in Führung zu gehen. Wie beim 0:1 flog ein langer Ball in den Strafraum, fast deckungsgleich landete er im Tor – nur war dieses Mal mit Steffen Brück ein Spieler der Gäste, der das Spielgerät über die Linie bugsierte (72.).

Wie nach dem ersten Rückstand zeigten sich die Ennepetaler in der Folge engagiert, der ganz große Druck blieb gegen einen tiefstehenden Gegner aber aus. Lediglich Robin Gallus hatte eine gute Gelegenheit, doch Marius Weeke im Tor der Gäste konnte den strammen Schuss des Ennepetalers entschärfen.

Neben der Schwäche bei den Standardsituationen wusste Alexander Thamm nach dem Spiel einen weiteren Schwachpunkt seines Teams zu benennen: Individuelle Fehler. Immer wieder sorgten diese in der bisherigen Saison dafür, dass die Ennepetaler Gegentore kassieren. Gegen Clarholz unterlief einer dieser Fehler Deniz Yasar. Der Verteidiger dribbelte im eigenen Strafraum und ließ sich den Ball abluchsen – einen Querpass später fackelte der eingewechselte Dennis Bonin nicht lange. Sein Schuss wurde noch unhaltbar für TuS-Keeper Weusthoff abgefälscht und landete entgegen seiner Laufrichtung im Gehäuse (83.).

Siepmanns Treffer nur Kosmetik

Auch wenn die Ennepetaler noch einmal Moral bewiesen und durch einen Kopfball-Treffer von Stefan Siepmann für den Anschluss sorgten, sprang am Ende nichts Zählbares mehr heraus. „Wir können gar nicht so viele Tore schießen, wie wir kassieren“, so ein enttäuschter Trainer Thamm. Ein Problem in der Defensive sieht er bei seinem Team zwar nicht, doch 14 Gegentore in sechs Spielen sind auch nicht von der Hand zu weisen – auch wenn die meisten davon einem ähnlichen Schema entsprechen.