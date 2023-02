Bei Sippls Forschung ist Ennepetalerin Petruck direkt dabei

Ennepetal. Um sich selbst besser kennenzulernen und ein bisher nur wenig erforschtes Feld zu beleuchten, stellt sich die Para-Athletin gerne bereit.

Im vergangenen Jahr nahm die Paraleichtathletin Merve Lisanne Petruck an einem Pilotprojekt des Deutschen Leichtathletikverbands und der Ruhr-Universität Bochum zum Tracking des weiblichen Zyklus teil. Mit ihrer Teilnahme als Probandin ist die Ennepetalerin eine von sechs Paraleichtathletinnen unter insgesamt 22 Probandinnen gewesen.

Die ausgewählten Frauen der Nationalmannschaft durchliefen eine Erhebungsphase von etwa drei Monaten, also drei Zyklen. Über den Deutschen Behindertensportverband (DBS) wurde der Kontakt zu Petruck hergestellt. Als Athletin des TSV Bayer Leverkusen, der von Jana Sippl zur Akquise von Teilnehmerinnen adressiert wurde, kam ihr Name ins Spiel.

Petruck zögert keine Sekunde

Sofort wollte sich Petruck zur Verfügung stellen. „Ich fand die Studie spannend und total wichtig“, erklärt sie ihre Beweggründe zur Teilnahme. „Das ist ein Thema, dem bisher kaum Beachtung geschenkt wurde. Auch viele Trainer berücksichtigen die Periode bei der Trainingsplanung nicht“, merkt sie an.

Im August ist die Erhebung gestartet, die drei Zyklen waren im November abgeschlossen. „Es war sehr spannend, aber auch aufwendig. Doch das war es auf jeden Fall wert“, fasst Petruck zusammen. „Ich selbst kann ja auch meinen Nutzen daraus ziehen, weil ich mit den Informationen meine Trainings- und Wettkampfplanung anpassen kann.“

Ständig selbst unter Beobachtung gehabt

Während der Erhebungsphase gab es einen engen Austausch zwischen ihr und Jana Sippl, der Mitarbeiterin des Projekts, die ebenfalls in Ennepetal aufwuchs. „Es war wichtig, dass wir in Kontakt sind, zum Beispiel, damit die Proben richtig gelagert werden“, so Petruck.

Auf ihrem Plan stand ein umfangreiches Untersuchungsprogramm: Täglich Urin abgeben, das Gewicht, Ruhepuls und die Körpertemperatur messen und in eine Smartphone-App eintragen, viermal wöchentlich Speichelproben und dreimal wöchentlich Kapillarblutentnahme vom Ohr. Günstigerweise konnte Petrucks Trainer vom TuS Breckerfeld, Dr. Florian Hanakam, ihr den Tropfen Blut vorm Training abnehmen. Alle erhobenen Informationen des Zyklus-Trackings wurden anschließend durch eine Software an der Ruhr-Universität gesammelt und werden aktuell ausgewertet. Die Ergebnisse lassen auf wertvolle Erkenntnisse in der Zyklusforschung hoffen.

