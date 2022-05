Bei diesem Sportplatz sieht Ina Blumenthal Nachholbedarf

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Ina Blumenthal (SPD), die für den Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Eilpe, Dahl und Haspe) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Ina Blumenthal: Insbesondere bei den Schwimmbädern hat sich in den vergangenen beiden Jahren einiges getan. Sowohl das „Platsch“ in Ennepetal als auch das „Schwimm-In“ in Gevelsberg konnten umfassend saniert werden. In Hagen wurde in die Bezirkssportanlage Haspe investiert, sodass Fortuna Hagen dort eine neue Heimat gefunden hat. Aber es gibt noch viel zu tun. Beispielsweise am Sportplatz Hundeicken in Gevelsberg.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ hat sich bewährt, deshalb wollen wir es fortschreiben. Aber wir können auch helfen, indem wir Vereinsmitgliedschaften attraktiver machen. Als NRW-SPD haben wir bereits gefordert, dass jedem Kind ein zusätzliches Jahr Mitgliedschaft im Sportverein vom Land bezahlt werden soll. Unser Ziel ist klar: 500.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen sollen im Vereinssport organisiert sein. Ein Fokus muss dabei auf dem Schwimmen liegen. Die DLRG hat bereits 2020 davor gewarnt, dass in Deutschland eine Generation von Nichtschwimmer:innen heranwächst. Durch die Pandemie hat sich diese Entwicklung weiter verschärft. Wir wollen sicherstellen, dass kein Kind mehr als Nichtschwimmer die Grundschule verlässt und dafür über ein Landesprogramm auch die Schwimmvereine einbinden.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Ganztagsbetreuung in den Schulen entlastet Eltern bei ihren umfangreichen beruflichen Verpflichtungen. Aber die Freizeitgestaltung der Kinder macht sie nicht einfacher. Wir brauchen Schul- und Familienpolitik aus einem Guss. Das beinhaltet eine enge Abstimmung von Unterrichtsplänen, außerschulischen Bildungsangeboten und Trainingszeiten der Sportvereinen. Ein hochwertiges Mittagessen in der Schulkantine, ein zuverlässiger Bustransport von der Schule zur Sportanlage. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit der Vereinssport in der Tagesplanung der Familien nicht hinten „runterfällt“.

Die Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Das Problem ist in der Tat gravierend. Die Vereine im Ennepe-Ruhr-Kreis haben in den vergangenen 20 Jahren etwa 25000 Mitglieder verloren. Der Anteil der über 60-Jährigen ist im gleichen Zeitraum von knapp 14 auf über 22 Prozent gestiegen. Hier muss gegengesteuert werden. Die Erhöhung von Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale hat geholfen, eine Tätigkeit als Trainer:in oder in den Vereinsstrukturen attraktiver zu machen. Aber um insbesondere junge Menschen als Aktive ins Vereinsleben einbinden zu können, muss mehr passieren. Angebote auch in Trendsportarten oder der noch immer unterrepräsentierte Bereich des Para-Sports können helfen, neue Zielgruppen anzusprechen.

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Immer mehr Gemeinden müssen von den örtlichen Vereinen Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportanlagen erheben. In der Pandemie sind einige mit gutem Beispiel vorangegangen und haben ihren Vereinen die Gebühren erlassen. Das können sich natürlich nur reiche Gemeinden leisten. Das Land sollte hier durch Erstattung von Einnahmeausfällen unterstützen, damit sich mehr Gemeinden diesen Schritt leisten können. Grundsätzlich gilt: Die Akteure vor Ort wissen, welche Unterstützung gebraucht wird. Wir müssen den Kommunen die finanzielle Handlungsfreiheit zurückgeben. Auch die Sportpolitik kann davon nur profitieren.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Sport, insbesondere in Mannschaften, fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern ist auch eine tragende Säule des gesellschaftlichen Miteinanders: Beim Sport werden Werte wie Respekt und fairer Umgang gelebt. Und das unabhängig von Herkunft oder Alter, Religiosität oder Hautfarbe. Das ist in Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis nicht anders als im Münsterland oder der Eifel. Diese Integrationsleistung sollten wir fördern, insbesondere in Zeiten, da allein in NRW erneut über 100.000 Menschen Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat suchen mussten.

