Bei den Südkreis-Teams ist noch deutlich Luft nach oben

Ennepe-Ruhr Gespielt wird an diesem Wochenende wohl eher weniger in der Fußball-Bezirksliga. Also Zeit, um auf die Hinrunde zurückzublicken.

Der erste Spieltag der Fußball-Bezirksliga 6 hatte den Südkreis-Teams einen Saisonauftakt nach Maß beschert. Alle fünf Mannschaften gewannen ihre Spiele. Klar, dass sie zum Auftakt der Rückrunde auf ein Déjà-vu gehofft haben, um ihre durchweg guten Platzierungen zur Saisonhalbzeit zu verteidigen. Immerhin liegt das komplette Südkreis-Quintett in der oberen Hälfte der Tabelle.

Durch den Wintereinbruch müssen die heimischen Vereine aber noch auf den Rückrundenauftakt warten. Die Plätze in Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Wetter waren bereits am Donnerstagvormittag gesperrt worden, die Hagener im Laufe des Freitags, genau wie der Platz des SC Hennen. Damit standen nur noch die Partien des VfR Sölde gegen die Elfer-Reserve und des VfL Schwerte gegen SC Lüdenscheid auf dem Spielplan. Vieles deutet jetzt darauf hin, dass die Spiele am 17. Dezember nachgeholt werden - bespielbare Plätze vorausgesetzt.

Kontakt zur Tabellenspitze soll nicht abreißen

Egal, wann nun die Saison fortgesetzt wird, die Südkreis-Teams wissen, worum es in der Rückrunde für sie geht, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen. Der SC Obersprockhövel II kann auf konstante Leistungen in der Hinrunde verweisen, bewegte sich meist zwischen Rang fünf und drei. SCO-Trainer Markus Möller hofft, dass sein Team und er „da weiter machen, wo wir in der Hinrunde aufgehört haben und dass wir weiter das Glück haben und sich nicht so viele Spieler verletzen“.

Für den FSV Gevelsberg und BW Voerde geht es darum, nach einer mäßig erfolgreichen ersten Serie den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Gevelsberg und Voerde wollen den schon um neun beziehungsweise zwölf Punkte enteilten Spitzenreiter VfR Sölde nicht schon frühzeitig aus den Augen verlieren – auch wenn angesichts der Konstanz der Dortmunder „Gäste“ in der Gruppe 6 der Bezirksliga alles für die Erfüllung derer Meisterschaftsträume spricht.

Beim FSV feiert der neue Trainer Marius Pownug auf der gefürchteten Hasper Asche seinen Einstand und hofft auf einen Erfolg - egal ob noch vor Weihnachten oder im neuen Jahr. Immerhin haben die Bachtaler bisher noch kein Spiel gegen die Blau-Weißen verloren. Er weiß, dass die Übernahme des Teams in einer Zeit, wo kein reguläres Training möglich ist, nicht optimal ist und stellt fest. „Aber ich denke, das wird unproblematisch ablaufen, weil ja auch Lars Möske gute Arbeit geleistet hat und ich einiges von ihm übernehmen werde“, sagt er. Dass die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer gut anläuft, ist für Pownug besonders wichtig.

Voerdes Özüsaglam wünscht sich eines ganz besonders

Der FSV geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde. Ob mehr als der aktuell zweite Platz zu realisieren ist, wollten wir von dem neuen Coach wissen. „Wir machen unserer Hausaufgaben und wollen die Punkte holen. Ob es am Ende zu Platz zwei oder gar mehr reicht, haben wir nicht selbst in der Hand. Aber die Saison ist noch lang“, antwortet er.

Die Voerder Blau-Weißen sind in der vergangenen Saison beim ersten Rückrundengegner Hellas/Makedonikos auf dem Kunstrasen an der Alexanderstraße mit 2:6 böse unter die Räder gekommen und haben – auch angesichts der heftigen 2:9-Niederlage beim FC Wetter im letzten Hinrundenspiel – einiges gutzumachen. Trainer Emrah Özüsaglam war mit der ersten Serie unterm Strich alles andere als zufrieden. Er weiß: „Wir müssen defensiv stabiler werden. Das ist aber schwer, wenn wir die Kette hinten ständig austauschen müssen.“ Um den führenden Mannschaften auf den Fersen zu bleiben, müsse sein Team einfach konstanter werden. „Sonst bleiben wir durchschnittlich“, sagt der BW-Übungsleiter, dessen Kollektiv vom sechsten Tabellenplatz aus in die Rückrunde gehen wird.

Sonst bleiben wir durchschnittlich. Emrah Özüsaglam, Trainer des Fußball-Bezirksligisten BW Voerde

Mit einem Abschneiden im Mittelfeld der Tabelle wäre Aufsteiger TuS Ennepetal II dagegen zufrieden. Trainer Marius Hornschuh steht gegen RW Lüdenscheid zum letzten Mal in der Verantwortung – vorausgesetzt die Partie wird noch in diesem Jahr nachgeholt –, ehe Leon Enzmann im Januar das Ruder übernimmt. Teammanager Marc Schulte wünscht sich für die Rückrunde, „dass dieser Wechsel nahtlos greift, dass wir uns weiter stabilisieren und unsere Position im gesicherten Mittelfeld weiter festigen. Die Jungs sollen den Fußball und die Liga genießen – das haben sie sich in den vergangenen anderthalb Jahren verdient.“

Einen erfolgreichen Einstand als Trainerneuling hat Nermin Jonuzi beim VfB Schwelm hingelegt. Seine Elf, Halbzeit-Fünfter, gehört zum „Top-Sixpack“ an der Tabellenspitze und will den Platz festigen – und weiter oben angreifen. Für die zweite Serie wünscht sich Jonuzi: „Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen und verstärken uns daher noch mit zwei Spielern.“ Er peilt am Ende 60 Punkte an.

