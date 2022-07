Bald gegen den BVB: FC Silschede holt zwei neue Spielerinnen

Gevelsberg. Die Frauen vom FC Silschede angeln sich zwei Talente, beide spielten zuvor höherklassig – in der kommenden Saison treffen sie nun auf den BVB.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC SW Silschede haben sich für die kommende Saison gleich doppelt verstärkt. Mit Linda Hass und Nele Ossenberg begrüßt die Mannschaft von der Übungsleiterin Stefanie Muthke zwei Spielerinnen, die mit Erfahrung aus höheren Ligen glänzen und für die kommende Saison ins Waldstadion wechseln – oder wie im Fall von Hass zu den Schwarz-Weißen zurückkehren.

Zunächst einmal sind die Ansprüche der Silscheder Fußballerinnen nach der starken Rückrunde in der Vorsaison gestiegen. „Wir wollen erst einmal die Klasse halten“, erklärt Muthke das Minimalziel. Dann geht sie darauf ein, was aber im Bereich des Machbaren ist: „Einen Platz im Mittelfeld halte ich durchaus für realistisch“, sagt die Trainerin, die vor kurzem gemeinsam mit Co-Trainerin Alessa Geis die B-Lizenz erfolgreich abgeschlossen hat.

Es soll entspannter zugehen

Neben der sportlichen Entwicklung im vergangenen halben Jahr machen auch die beiden neuen Spielerinnen der Übungsleiterin Hoffnung, dass es in diesem Jahr deutlich entspannter zugehen könnte als es in den Vorjahren der Fall war.

Mit Linda Hass kehrt eine Spielerin nach Silschede zurück, die in der Offensive für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen soll. Die 21-Jährige ist als kreative Mittelfeldspielerin vorne in der Aufstellung beheimatet. Zuletzt schnürte sie ihre Fußballschuhe noch in einem anderen Bundesland und ging für den KSV Hessen Kassel in der Hessenliga auf Punktejagd.

Auch gegen den BVB

Ebenfalls höherklassige Erfahrung bringt die 20 Jahre alte Nele Ossenberg ins Waldstadion mit. Sie stößt vom SV Herbede zur Truppe von Trainerin Muthke. Die Fußballerin spielt im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung. Somit ist sie variabel einsetzbar.

Die Silscheder Frauen starten am 28. August bei RW Ahlen in die neue Saison, in der sie auch auf die Frauen von Borussia Dortmund treffen werden. Das Hinspiel gegen den BVB steigt am 23. Oktober im Waldstadion.

