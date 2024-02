Auswärts ist es anders: Gevelsberg in Oberaden gefordert

Lennart Bulk am Boden. Das soll in Oberaden im Idealfall nicht passieren.

Gevelsberg Pflichtaufgabe für den Tabellenführer der Verbandsliga? Mitnichten! Denn in einigen Hallen ist es für Gastmannschaften besonders schwer

Der Handball-Verbandsligist HSG Gevelsberg/Silschede tritt am Samstagabend um 19.45 Uhr als Tabellenführer und klarer Favorit beim SuS Oberaden an. Hinzu kommt ein deutlicher 32:24-Hinspielerfolg in Gevelsberg am ersten Spieltag. Die Ausgangslage scheint somit eindeutig, die HSG als klarer Favorit gesetzt. Wie sehr der Eindruck täuschen kann, zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre in genau diesen Spielen. Bestes Beispiel ist der aktuelle Tabellenzweite HTV Hemer. Nach dem Sieg im direkten Duell gegen die HSG stolperte der HTV nur eine Woche später in Hattingen und gab die Tabellenführung sofort wieder ab.

Für HSG-Coach Sascha Šimec sind es genau diese schwierigen Auswärtsspiele, die am Ende der Saison über Aufstieg und Nichtaufstieg entscheiden. „Oft liegt der Fokus auf den drei oder vier Highlights einer Saison. Für mich zählt aber am meisten die Konstanz. Wer kann in diesen Spielen in fremder Halle kontinuierlich bestehen?“ Die Gevelsberger haben einige dieser Hürden bereits genommen, überzeugend beim Tabellendritten Bergkamen gewonnen, einen knappen Erfolg bei der SG Ruhrtal errungen und denkbar knapp den HVE Villigst-Ergste geschlagen. Die einzigen Niederlagen kassierten sie in Hemer und beim Tabellenvierten TuS Ferndorf II – beide auswärts.

Gevelsberg kennt den Heimvorteil sehr gut

Mit Oberaden wartet nun das nächste Spiel bei einer Mannschaft, die zuhause ganz anders auftritt als in fremder Halle. Die Gevelsberger selbst kennen diese Situation nur zu gut. In der Oberliga-Abstiegssaison fuhren sie 18 ihrer 22 Punkte in der heimischen Halle West ein. „Niemand ist gerne nach Gevelsberg gefahren, weil alle Mannschaften wussten, dass wir in der Lage sind, zuhause über uns hinauszuwachsen“, blickt Šimec auf die vergangene Spielzeit.

Jeder weiß, wie hart es ist in Gevelsberg zu spielen, umgekehrt gibt es aber genug Hallen, in denen es für uns enorm schwierig ist. Lennart Bulk, Kreisläufer beim Handball-Verbandsligisten HSG Gevelsberg/Silschede

Entsprechend groß ist der Respekt vor dem Duell mit den Oberadenern. „Wenn wir nicht 60 Minuten unsere Leistung bringen, können wir dort ganz schnell zwei Punkte verlieren. Wir haben richtig Lust auf dieses Spiel, weil es in so vollen Hallen am meisten Spaß macht zu spielen, auch wenn alle vor Ort gegen uns sind.“ Laut Šimec fehlt seinem Team aktuell noch die Leichtigkeit aus der Hinrunde, die Formkurve zeige jedoch in die richtige Richtung. Lennart Bulk, Kreisläufer bei der HSG, pflichtet seinem Trainer bei und warnt vor den Partien in der Fremde.

Stimmungsvolle Hallen warten auf die HSG

Mit den Gastspielen in Oberaden, Altenbögge, Voerde, Volmetal und Bösperde reist die HSG bis zum Saisonende noch in mehrere Hallen, die für ein volles Haus und lautstarke Unterstützung bekannt sind. „Heim- und Auswärtsspiele sind in diesen Fällen nur schwer zu vergleichen. Das sind ganz harte Aufgaben“, sagt Lennart Bulk. Ein entscheidender Unterschied zum vergangenen Jahr sei die positive Stimmung aufgrund der vielen Erfolgserlebnisse. „Wir haben uns auswärts stark verbessert, haben auch dreckige Siege eingefahren. Wer am Ende oben stehen möchte, muss genau in diesen Spielen abliefern.“

Der Anspruch der Mannschaft sei es, hier zu bestehen und die Tabellenführung zu festigen. „Jeder weiß, wie hart es ist in Gevelsberg zu spielen, umgekehrt gibt es aber genug Hallen, in denen es für uns enorm schwierig ist. In Oberaden rechne ich mit einer richtig harten Aufgabe, die wir als Mannschaft vom Anpfiff weg annehmen müssen“, so der Kreisläufer. Gelingt den Gevelsbergern das und überstehen sie die Herausforderung in Oberaden unbeschadet, erhöhen sie damit den Druck auf die Konkurrenz. Schließlich bestreitet die HSG vier der dann folgenden fünf Spiele in eigener Halle. Und wie man in Handballkreisen weiß, reist niemand gerne nach Gevelsberg.

